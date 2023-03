Senadores RN apelan a vía administrativa para invalidar indultos “mal otorgados”

Senadores de Renovación Nacional, encabezados por el timonel del partido, Francisco Chahuán, afirmaron que, más allá del fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric, sigue en proceso el recurso de invalidación administrativa presentado para dejar sin efecto los beneficios para los que a su juicio son “delincuentes comunes”.

Chahuán explicó que “el Presidente de la República, indultó a delincuentes comunes sin indicarlo en los decretos, con citas erradas de las normas en que los fundaba, pero nosotros mantenemos subsistente el recurso de validación administrativa y espero que él defina si está del lado de las víctimas o de los victimarios, del lado del sentido común o de aquellos que insisten en la delincuencia común”.

El legislador subrayó que “nosotros acatamos los fallos del Tribunal Constitucional pero, al seguir en pie el recurso de invalidación, el Presidente todavía tiene espacio para echar para atrás”. Asimismo, calificó de “preocupante que estén en tramitación otros eventuales indultos respecto a situaciones similares, porque no se pueden indultar a delincuentes comunes.”

La senadora Paulina Núñez, en tanto, sostuvo que “los fallos de los tribunales de Justicia se deben respetar siempre, pero no por eso se pueden compartir siempre y éste es un fallo que no compartimos, no por ubicarnos en la oposición, sino porque sabemos que al menos 10 de los 13 delincuentes tenían una recomendación, ni más ni menos que de Gendarmería de Chile, para que el Presidente no los indultara”. Aseguró que “más allá del fallo, no cabe duda que los indultados son un peligro para la sociedad y me parece muy relevante que teniendo una resolución del TC -por lo tanto salvando la legítima duda que hubo respecto de la constitucionalidad de su decisión- el Presidente pueda echar pie atrás por lo que hoy le preocupa a todos los chilenos y chilenas que es poder vivir más tranquilos, recuperar el orden público y que aquellos que son un peligro para la sociedad estén donde la propia institucionalidad (Gendarmería) recomendó, actuando como Presidente de todos los chilenos y chilenas, dejando la ideología de lado.”

Sin poner en duda la potestad del Mandatario ni el fallo del TC, el senador Rodrigo Galilea afirmó que “sabemos que el presidente Gabriel Boric no actuó bien ante los chilenos. Los indultos son una facultad presidencial, pero no se puede ejercer de cualquier manera ni ser arbitraria”.

Según Galilea, “aquí el Presidente Boric -y creo que el fallo dividido del TC es un reflejo de ello- actuó de manera arbitraria, dijo simplemente y sin dar razones a estos sí y a estos no”. Asimismo, “sabía y así lo ha dicho el ministro justicia, de los antecedentes, el prontuario y el informe negativo de Gendarmería, por lo que actuó de manera indebida indultando bajo una fórmula que jamás debió haber sido permitida por ningún Tribunal de la República”.