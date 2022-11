Sichel sobre Hassler: “Hay que ver si tiene que renunciar o intentar un notable abandono de deberes”

Sebastián Sichel, excandidato presidencial y exministro de Desarrollo Social, criticó la gestión de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler, luego de los últimos hechos de violencia ocurridos en el centro de la comuna relacionados con el comercio ambulante.



En declaraciones a Radio Agricultura, el expresidente del BancoEstado señaló que “si tú eres alcaldesa de Santiago y hace menos de un año dijiste que era legítimo el comercio ambulante, que dio autorizaciones y después se echó para atrás, obviamente hoy tienes un problema con el comercio ambulante, porque se toma la violencia de un espacio que no es legítimo para comercializar porque no se paga impuestos”.



El abogado indicó que “yo creo que el caso de la alcaldesa comunista de Santiago es un caso de extrema gravedad que tiene que ser estudiado, hay que ver si tiene que renunciar o intentar un notable abandono de deberes, porque no es un problema que tenga simplemente en la trayectoria del tiempo, sino que ella lo aceleró, le echó bencina, cuando legitimó el comercio ambulante como una práctica legítima en el Estado de Derecho”.



Sichel aseveró que “aquí la alcaldesa en algún momento tiene que tomar la responsabilidad política y asumir la responsabilidad política de haber echado bencina al problema que ya teníamos, al problema ilegítimo del comercio ambulante”.



Según el exministro, “es primera vez en muchos años de gobierno, desde el regreso a la democracia, que la alcaldesa de Santiago y el alcalde de Recoleta, que son las zonas aledañas a este centro histórico, y que el Gobierno, incluso el gobernador regional es de más menos la misma coalición política… esto es como tirarle la pelota al córner. Le pediría al PC, que el partido eje de este Gobierno, se pongan de acuerdo si van a hacer ejercicio de la autoridad y van a permitir orden público, o no”.



Agregó que “ojalá que el Gobierno tome acciones, porque esta coalición de Gobierno, en su conjunto -alcaldesas incluidos- no toma las acciones necesarias para controlar el orden público, y esa es la razón más de fondo”.



Sichel sostuvo que la alcaldesa “tiene que tomar decisiones: primero si se va a hacer cargo del problema en vez de tirar la pelota hacia el córner, y no esta mirada ‘amable’ o más bien irresponsable del problema; y dos, si a los concejales de oposición le va a exigir responsabilidad política en esto”.



Ante la pregunta si Hassler puede ser acusada de notable abandono de deberes, respondió que “tengo la sensación de que hay antecedentes jurídicos para hacerlo y creo que es una discusión que tienen que tener los concejales de oposición. Creo que la señal que dio hace un tiempo respecto a aumentar los permisos al comercio ambulante ha demostrado una debilidad del orden público y más bien la he visto incentivando o aludiendo responsabilidades más de hacer cargo del problema”.