Siches y Estado de Excepción: “Nuestras fuerzas militares en caso de ser atacadas, van a tener que responder”

A tres días de que haya entrado en vigencia el Estado de Excepción constitucional en las provincias de Biobío y Arauco y en la Región de la Araucanía, la ministra del Interior, Izkia Siches, advirtió que las fuerzas militares “van a tener que responder” ante eventuales enfrentamientos.



En declaraciones al matinal “Buenos Días a Todos”, de TVN, Siches sostuvo que “esta es una medida parche, no soluciona los problemas de fondo”, remarcando que “el crimen organizado, el robo de madera, el narcotráfico, como el problema de fondo en torno a las demandas no se va a resolver ahí”.



“Es algo que permite asegurar las rutas, conducir rutas seguras para el libre desplazamiento, pero no mucho más que eso”, enfatizó.



Consultada sobre el llamado que realizó el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, a “organizar la resistencia armada” frente al retorno de las Fuerzas Armadas al Wallmapu, la ministra respondió que “obviamente eso no es lo que espera nuestro Gobierno y siempre ha llamado al diálogo, y la invitación ha sido transversal para todos quienes quieran avanzar en la paz”.



“En esa línea, esperamos que no existan enfrentamientos. No queremos víctima tanto civiles como tampoco uniformados ni carabineros”, remarcó, agregando que “nos hacemos cargo de una demanda territorial que es centenaria, avanzamos en materia de un ministerio indígena, hemos solicitado colaboración al sistema de Naciones Unidas para el acompañamiento de un proceso que no es sencillo ni rápido, pero nos queremos hacer cargo de los problemas”.



Advirtió que “en torno a los enfrentamientos, comprendemos absolutamente que nuestras fuerzas militares que están en la zona, evidentemente en el caso de ser atacadas van a tener que responder y defender su vida. Pero nuestra invitación es obviamente a quienes pretenden que esa va a ser una vía de solución a deponer las armas y a trabajar en construir en las demandas de fondo”.



“Si se quiere utilizar las demandas para enfrascar o disfrazar el crimen organizado, el narcotráfico u otros eventos delictivos, en realidad estamos hablando de cosas muy distintas y en ese caso nuestro Gobierno va a ser claro y enfático y no va a descansar hasta perseguir y encontrar a los responsables”, sentenció.