Subsecretario de Educación visitó comunidades educativas y supervisó obras en establecimientos del Maule

Con visitas a las comunas de Pencahue y Molina, el subsecretario de Educación, Gabriel Bosque, se desplegó en la Región del Maule para tener un acercamiento a las comunidades educativas y verificar en terreno los avances de obras de mejora de infraestructura, que en la región llegaron a un total de 50 proyectos.

La visita del subsecretario a la región se da en el contexto del impulso al Plan de Reactivación Educativa, con énfasis en la asistencia y permanencia escolar, el fortalecimiento de la educación pública y el Plan de Infraestructura que busca mejorar las condiciones de enseñanza, habilitando espacios educativos que aseguren acceso y dignidad para las y los estudiantes.

“Estamos muy felices de ver cómo avanza el Plan de Infraestructura de cara al inicio del año escolar, mejorando los espacios educativos y entregando dignidad a las comunidades y sus entornos. Sabemos que este es un tema muy importante para las y los estudiantes y sus familias y por eso como gobierno estamos comprometidos y se están generando avances concretos: el año pasado alcanzamos una cifra histórica de más de $56 mil millones de inversión en casi quinientos proyectos de emergencia y este año esperamos que sea todavía mayor”, destacó Gabriel Bosque.

Por su parte, el seremi Francisco Varela recalcó que la relación con las autoridades locales ha sido clave para avanzar en el mejoramiento de establecimientos de toda la región y las mejoras concretas en las condiciones de enseñanza: “Es importante para nosotros demostrar en terreno las acciones que estábamos realizando como Seremi de Educación, en el marco de la agenda de proyectos de emergencia que son proyectos que cambian la vida de las comunidades educativas. Hoy visitamos las comunas de Pencahue y Molina, escuelas que tuvieron techos de asbesto y filtraciones de agua, pero hoy se entrega un proyecto con cambio de techumbre, donde niñas y niños reciben una escuela de mejor calidad”.

PROYECTOS EN PENCAHUE Y MOLINA

Acompañado del seremi Francisco Varela y los directores provinciales Juan Pedro Muñoz (Talca) y Rodrigo Castro (Curicó), el subsecretario se reunió con profesores y estudiantes de las escuelas Santa Laura de lo Figueroa, en Pencahue, y Buena Fe y Las Palmas de Tres Esquinas, en Molina. Estos establecimientos forman parte de los 50 que enteran una inversión que se acerca a los $5 mil millones durante 2022, siendo la región con más proyectos después de la Metropolitana.

Bosque destacó el trabajo mancomunado con los municipios del Maule para levantar proyectos que permitan mejorar las instalaciones de escuelas y liceos urbanos y rurales, que, en muchos casos, llevaban varios años sin haber accedido a financiamiento.

En Pencahue, la Escuela Santa Laura recibió una inversión de $37.839.517 destinados a la poda de un grupo de árboles que presentaba riesgo para la infraestructura, el cambio de techos de asbesto y del revestimiento del cielorraso de las salas del segundo nivel, la instalación de aislante térmico y mejoras en las terminaciones. Además, a través del programa “Yo confío en mi escuela”, se invirtieron $23.375.063 para sombreadores para los patios abiertos y acrílicos separadores.

En la comuna de Molina, la Escuela Buena Fe financió el cambio de cubierta y la mejora integral de cielos, aislaciones y sistema eléctrico por un monto de $31.944.323. Por su parte, la Escuela Las Palmas de Tres Esquinas tuvo una inversión de $175.431.011 que le permitió la reposición de 1.383 metros cuadrados (m2) de cubierta junto con la aislación térmica, planchas de revestimiento interior y el fieltro de diferentes sectores del establecimiento. Además de la reposición de 680 m2 de cielos interiores y 367 m2 de aleros y corredores junto con la pintura de estos.

“Como comuna de Molina estamos súper agradecidos de la visita del subsecretario, Gabriel Bosque, del seremi de Educación del Maule, Francisco Varela, y de todo el equipo de la dirección provincial porque gracias a este trabajo que hemos hecho en conjunto, hoy día hacemos realidad proyectos de infraestructura muy relevantes para los niños y niñas de nuestra comuna. El hecho de tener nueva techumbre y sistema eléctrico es muy importante porque la educación no solo tiene que ver con el trabajo de docentes, equipo educativo, apoderadas y apoderados, también tiene que ver con que, como sostenedores, podamos generar las oportunidades para que cada uno de los establecimientos tenga una buena infraestructura” señaló la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo.

PLAN DE INFRAESTRUCTURA

Durante el 2022, el Ministerio de Educación financió 454 proyectos de infraestructura de emergencia, en el marco del plan Seamos Comunidad, y otros 35 proyectos de emergencia regular, totalizando $56.597 millones. Se trata de una inversión histórica, tanto por el monto como por la cantidad de establecimientos educacionales beneficiados que contribuirá a mejorar la calidad de la educación en el país.

Entre las intervenciones destinadas a solucionar situaciones de infraestructura se encuentran problemas sanitarios (falta de agua potable, alcantarillado, instalaciones en baños y/o cocinas, etc.); problemas eléctricos (riesgos de corte o electrocución, instalaciones en mal estado, fallas recurrentes por demanda, etc.); habitabilidad (filtraciones, goteras, falta de ventanas, puertas, etc.); y condiciones de seguridad (pozos, canales abiertos, fallas en cierros perimetrales, barandas en riesgo de colapso, etc.).

Para este año 2023, el Ministerio de Educación anunció que la convocatoria de Proyectos de Conservación de Infraestructura, de la Dirección de Educación Pública (DEP), dispondrá de $100 mil millones para que los sostenedores de establecimientos educacionales públicos realicen mejoras en los inmuebles.