Superintendente de Salud desdramatizó la situación de las isapres en el país

El superintendente de Salud, Víctor Torres, desdramatizó la situación de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) del país, en el marco de una eventual reforma al sistema de salud.



“Las isapres van a pasar a ser seguros complementarios las que quieran, evidentemente. Más que desaparecer del mapa, tienen una oportunidad de transformarse y poder ser un complemento importante del sistema. Eso es lo que se ha dicho desde el día uno”, declaró en entrevista a Radio Cooperativa.



Afirmó que “hay una serie de cosas que el día de mañana van a dejar de hacer, para que las pueda absorber el Fondo Universal de Salud (FUS), y que ellas complementen estos pagos para poder acceder eventualmente a un prestador de mayor costo, pero el FUS debe garantizar el acceso”.



Torres recalcó que “en la controversia que existe en el alza de precio base, hay un 80% de personas que cotizan y no judicializaron ni tampoco hicieron reclamos, cantidad de ingresos que no está sumada dentro de los seis primeros meses, donde se arroja esta pérdida de 73 mil millones” anunciada por las isapres.



Agregó que “los reclamos que se han presentado ante la Superintendencia no rozan más del 2% de cotizantes, por lo tanto, no hay un impacto mayor; y la Intendencia de Fondos es la que ha establecido un criterio que no ha cambiado en lo absoluto del que ya emitió en una reposición realizada en enero, y que fue ratificada por el anterior superintendente (Patricio Fernández)”.



“Hablo de una situación compleja, porque hay que reconocer que hay una situación distinta a la habitualidad que teníamos considerada respecto de las isapres en toda su existencia, pero tampoco quiero contribuir a un coro que más mal les hace”, manifestó.