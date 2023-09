Tarantino criticó las películas del universo Marvel y Chris Evans lo vio como algo positivo

Las películas del universo Marvel no dejan de coleccionar éxitos mientras en cada estreno sus fanáticos llenan las salas de cine. Sin embargo, algunas personalidades del gremio no dudan en criticarlas. Uno de ellos fue el director Quentin Tarantino, quien expresó su opinión sobre ese tipo de cintas.

Según consignó el medio Marca, hace unos meses Tarantino señalaba que las personas no acudían al cine a ver a Chris Evans o a Chris Hemsworth, sino que iban a ver al personaje que ellos interpretaban. “El Capitán América es la estrella o Thor es la estrella”, apuntó.

Sin embargo, el intérprete de “Capitán América” comentó que no lo ve como algo negativo, si no que al revés. “Eso era lo bonito de trabajar en las películas de Marvel. Nunca has tenido que ser el centro de atención. Incluso en tus propias películas a veces”, declaró

“Quentin Tarantino lo dijo hace poco y yo estaba como, ya sabes, tiene razón. El personaje es la estrella. Tú estás ahí, pero no sientes un gran peso”, agregó Evans.

Sobre la rueda, el actor que encarna al primer vengador no descartó volver a ponerse en la piel del superhéroe: “Nunca diría nunca, porque fue una experiencia maravillosa”. Sin embargo, agregó que “no será pronto”, cerró.