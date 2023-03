Teillier advierte al Comité Central del Partido Comunista: “Nuestros enemigos levantarán de nuevo una campaña de mentiras”

Lautaro Carmona, en conversación con T13, sostuvo que "sin que no sostengamos ninguna posibilidad siquiera de meternos en lo que es la institucionalidad de otro país, incluyendo que la medida tenga cobertura dentro de la Constitución de Nicaragua, nosotros no solo lamentamos, sino que no compartimos que en el ejercicio de las tareas políticas en cualquier país se use el mecanismo de quitarle la nacionalidad a cualquiera de sus habitantes". Añadió que "esa opinión de la dirección del partido, de la comisión política, incluye la opinión del propio Daniel Jadue”.