“Tengo un proyecto muy lindo con mi esposa”: ganador de “Yo Soy” reveló qué hará con los 20 millones de pesos del premio

El ecuatoriano Roberth Ordoñez, imitador de Camilo Sesto, fue el flamante ganador de “Yo Soy” tras triunfar en la votación popular y obtener el 49,44% de las preferencias. Por lo mismo, se llevó 20 millones de pesos para la casa.

“Cuando llegué a Chile, lo hice con miedo, porque era mi primera experiencia fuera de mi país y jamás me esperé encontrar una producción tan grande”, contó Ordoñez en diálogo con Página 7.

Pero además, reveló detalles del proceso que lo llevó a triunfar en el estelar de CHV.

“La pandemia, a nosotros, los artistas, nos hizo pedazos, en todo sentido, principalmente en lo económico, perdimos muchas cosas, pero gracias a Dios, no la vida de nuestras familias. Pero había que salir adelante, así que me tocó hacer de todo. Empecé vendiendo pan en un carrito que tenía y no me funcionó. Luego, empecé con la pizzería y ahí me fue un poco mejor y puse mi local”, reveló.

Sin embargo, contó que los rebrotes de la pendía generaron que nuevamente se complicara económicamente y retrocediera en su labor. “Estaba endeudado. Soy casado y tengo tres hijos, así que era sumamente difícil. Lo que me tocó fue deshacerme de todo lo material. Me quedé sin nada”, afirmó.

CUENTA QUÉ HARÁ CON EL PREMIO

El imitador también se sinceró y reveló qué hará con su premio. “Tengo un proyecto muy lindo con mi esposa. Quiero la revancha con la panadería y la pizzería que empecé y que por cosas de la vida no resultaron”, sostuvo.

“Quiero volver a hacerlo, porque es una de las cosas que también me apasionan. Con ese negocio puedo estar más cerca de mi familia. Ese es mi sueño, tener mi restorán, mi pizzería”, cerró.