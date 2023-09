“Tierra Brava” confirma el día de su estreno y anuncian una nueva participante para el reality

Luego de varias semanas de expectación, Canal 13 confirmó este jueves el día del debut del esperado reality “Tierra Brava”, el cual llegará a las pantallas de la exseñal católica el próximo domingo 1 de octubre a las 22:00 horas.

El capítulo de estreno de este nuevo programa, competirá con la jornada de eliminación de “Gran Hermano” en Chilevisión.

Cabe destacar que el concurso se desarrollará en una casa-estudio que mezcla la modernidad y la escasez, y que estará situada en un entorno de campo. A su vez, un total de 16 famosos convivirán por algunos meses, teniendo que cumplir con una serie de desafíos y competencias semanales.

Asimismo, el encierro ya anunció como participantes a Junior Playboy, Eva Gómez, Pamela Díaz, Jhonatan Mujica, Valentina Torres (“La Guarén”), Azzartt Maveth (“La tía de la micro”) y Uriel Romero (“El Futuro Fuera De Órbita”); y en las últimas horas, se reveló el ingreso de una nueva concursante.

CAMILA CAMPOS, “CAMILÍSIMA”

La influencer Camila Campos, conocida en redes sociales con el apodo de “Camilísima”, es la octava participante confirmada para el reality.

En el último tiempo, Campos se había destacado como rostro en los medios digitales de Canal 13, y también por un segmento de redes sociales en el matinal “Tu Día”.

“Este tiempo me metí de lleno en las redes sociales. Tengo un canal de TikTok sobre contingencia porque siempre me ha gustado la política y puedo hacer algo que me apasiona, que es informar sobre lo que pasa en el país”, señaló la también periodista en una conversación con la estación televisiva.

Además, quien fuera pareja del reconocido exchico reality, Sebastián Ramírez, comentó respecto a su decisión de llegar a “Tierra Brava”, que “nunca antes acepté porque yo estaba trabajando de periodista y no quería dejar mi trabajo. Pero soy muy camaleónica y necesito estar en constante cambio para estar bien conmigo misma. Por eso decidí lanzarme a la piscina ahora”.