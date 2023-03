Timonel de la UDI: “Nos comprometemos a escribir una Constitución que garantice el derecho a vivir sin miedo”

La mesa directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) dio a conocer este miércoles sus lineamientos frente al nuevo proceso constituyente y presentó a sus candidatos al Consejo Constitucional.



La secretaria general del partido, María José Hoffmann, advirtió que “sabemos que ese espíritu refundacional que hubo en la Convención anterior no ha muerto. Fracasó, pero no ha muerto”.



“Vemos insistentemente como el Gobierno y el Presidente Boric, por ejemplo, a través de los indultos, insiste en ese espíritu. Lo vemos también en las palabras de su pareja, Irina Karamanos, que cree que la gente lamentablemente o no entiende o no sabe por qué ganó el Rechazo”, añadió.



Por ello, la exdiputada aseveró que “los 30 candidatos de la UDI y de la ciudadanía van con ese espíritu, con esas ganas de defender ese Chile, esas tradiciones, de defender la libertad, y de entender que la máxima prioridad de los chilenos es la seguridad”.



Además, acusó que en su sector “estamos en deuda de poder cerrar este proceso y que no exista una excusa más para que la izquierda intransigente no pueda avanzar en lo que hoy día tiene que ser, que son las prioridades, las urgencias, y los dolores sociales de los chilenos”.



Hoffmann aseguró que buscarán que sea un “proceso completamente distinto al anterior”, por lo que sus consejeros trabajarán “de la mano con los cuatro expertos que nos tocó promover”.



Por su parte, el timonel del partido, Javier Macaya, subrayó que “nos comprometemos a escribir una Constitución que garantice el derecho a vivir sin miedo, en paz, y a trabajar tranquilos. Seremos valientes para defender las ideas de la libertad, pero dialogantes para cerrar la incertidumbre y dar certezas a los chilenos”.



DISCUSIÓN EN TORNO A LAS PENSIONES



Javier Macaya dijo que en la UDI “creemos que la sociedad civil, los privados, pueden cumplir un rol muy relevante en mejorarle la calidad de vida a los chilenos a través de tener una buena provisión de derechos sociales”.



Además, el senador criticó que hay “un romanticismo bien ridículo, socialista a mi juicio, que busca que sea el Estado el proveedor exclusivo del derecho social de las pensiones. Eso evidentemente no solo hace que sea menos eficiente, sino que también hace que los chilenos pierdan la posibilidad de elegir a través de que instancia ellos van a hacer crecer sus ahorros, pensando en la vejez y en la jubilación”.



En esa línea, acusó que “se ha generado una polémica artificial que tiene que ver con la subsidiariedad. Creemos en la subsidiariedad, en el rol de privados en el crecimiento, desarrollo de los países. Eso es compatible con que Chile sea un estado social y democrático de derecho, que en el estándar de desarrollo actual que tiene nuestro país pueda tener la capacidad de proveer de mejor manera y mejores derechos sociales a nuestros compatriotas”.



“Creemos que en la sociedad civil bien regulada, bien fiscalizada, los privados pueden ayudar de manera importante a que los servicios de educación, pensiones, salud, sean mejor previstos”, indicó.



Ante el reciente “mea culpa” que hizo el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, respecto a la aprobación de los retiros al 10%, el parlamentario advirtió que “los índices de aprobación del Gobierno, hoy día, tienen que ver básicamente con su poca credibilidad en sostener posiciones. Quienes posaban con camisetas de No+TPP hace unos años atrás, hoy día celebran algo que es evidente, y lo dijimos siempre, que era importante que Chile se abriera a su economía al mundo con la firma a este tratado internacional”.



A ello sumó que “quienes criticaban el manejo de la pandemia sanitaria, hoy tuvieron que reconocer -y ha sido una evidencia internacional- que en Chile fue manejada casi mejor que en ningún otro país del mundo”.



“Quienes fueron partidarios de la no presencia de militares en la Macrozona Sur o en las regiones del norte, a propósito de la inmigración irregular, hoy tiene que reconocer que esa presencia es necesaria”, sostuvo.



En esa línea, aseveró que “con los retiros no pasa algo muy diferente. Ellos dijeron algo con el fin de llegar al poder a cualquier costo, a corto plazo. Y cuando uno piensa en el Chile de largo plazo, está dispuesto a asumir costos de corto plazo”.



“Ellos tienen la responsabilidad de alinear a sus propios parlamentarios. Yo he visto que desde el oficialismo es donde emerge con más fuerza el tema de los retiros”, fustigó.



Por ello, el legislador destacó que “la UDI ha puesto a Chile por delante, incluso a costo de que hoy muchos digan que no debimos, por ejemplo, haber dado continuidad al proceso constituyente porque había ganado el Rechazo”.



“Que hayamos cumplido nuestro compromiso con el proceso constituyente, y hemos actuado con la misma convicción en materia de retiros, hoy día nos da más autoridad para decirle al Gobierno que somos oposición, que no vamos a firmar un contrato de adhesión a malas reformas, como la tributaria y la de pensiones, lo dijo de manera muy firme nuestro nuevo jefe de la bancada de diputados, Guillermo Ramírez”, cerró.