Timoneles de partidos oficialistas participaron en comité político ampliado tras revés de la reforma tributaria

Los timoneles de partidos oficialistas se reunieron este jueves en La Moneda en el marco de un comité político ampliado extraordinario que fue convocado luego que la Cámara de Diputados rechazara la idea de legislar de la reforma tributaria.

Ha trascendido que en la instancia, el oficialismo manifestó su respaldo transversal a las gestiones de la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, y del titular de Hacienda, Mario Marcel, consignó Cooperativa.

Tras el comité político, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, y el timonel de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, se refirieron al rechazo de la reforma clave del Gobierno.



Vodanovic manifestó que “lamentablemente ayer se le cerró la puerta a este diálogo y a este debate, lo que afecta a miles y millones de chilenos que no van a poder ver cumplidas estas expectativas”.



“El trabajo el Gobierno lo hizo, el problema es que no tenemos las mayorías (…) y cuando se comprometen votos que a última hora no entran a votar a la sala, ese ya no es un problema de Gobierno, es un problema de aquellos que no cumplen su palabra”, sostuvo.



En esa línea, aclaró que “el trabajo tanto legislativo como prelegislativo se hizo, hay tranquilidad por parte del Gobierno y por parte de todos nuestros partidos”.



“Eso no significa no tomar nota y no tomar conciencia que para poder hacer los cambios, dictar las leyes que se requieren en Chile, vamos a tener que intensificar este diálogo y este compromiso con grandes proyectos políticos, mucho más transversalmente y por lo tanto tener mucho más diálogo con otras fuerzas políticas”, detalló.



En relación a ingresar el proyecto a la Cámara Alta, el senador Latorre señaló que “no se descarta ningún camino, parte de la reunión fue analizar distintas alternativas, lo importante es que el objetivo que Chile tenga una mayor recaudación tributaria, además, justicia tributaria, es decir quienes más tienen puedan aportar más para financiar por ejemplo la Pensión Garantizada Universal”.



“Nosotros no vamos a cerrar ninguna puerta de diálogo, no vamos a renunciar a nuestros compromisos programáticos porque creemos que son un beneficio y una necesidad urgente para la ciudadanía”, indicó.



Sobre la votación de la Cámara Baja comentó que “parece que la derecha está siguiendo la música que les pone el Partido Republicano y eso es muy lamentable, porque es una derecha radicalizada que no quiere cambios (…) que parece que no ha aprendido los malestares y las fracturas sociales de las cuales venimos arrastrando con el estallido social y la pandemia”.



“Se presentaron 90 indicaciones, recogiendo el diálogo con la oposición y de la derecha no hubo ningún voto a favor”, puntualizó.



Respecto a las declaraciones de Sebastián Piñera, sostuvo que el expresidente “el fin de semana alineó a su sector, sabemos que es uno de los súper ricos de nuestro país que se opone a las reformas tributarias progresivas, que se opone a la justicia tributaria, porque claramente lo afecta a él mismo, a su familia”.



“Parece que su entrevista alineó a buena parte de su sector, pero creo yo que acá la música la está poniendo la derecha más radicalizada que está presionando a Chile Vamos”, sentenció.