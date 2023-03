Tohá cuestionó dichos de Matthei sobre violaciones a los DDHH en el estallido

Enérgica fue la respuesta de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, ante la declaración de la alcaldesa Evelyn Matthei, a 24 Horas, respecto a que “si hubo problemas de derechos humanos en el estallido social, fue porque los Carabineros no tenían la forma de defenderse”.



“Creo que ha cometido un error la alcaldesa con esa frase, la protección de las policías no puede descansar en la debilidad de la defensa de los DDHH, es un grave error que no es nuevo”, indicó.



“Muchas veces hemos conocido de gente que cree que para proteger la seguridad nacional hay que debilitar los derechos humanos, gente que cree que para proteger sus principios morales o religiosos hay que pasar por encima de los derechos humanos, hay gente que piensa que para proteger su proyecto político hay que pasar por encima de los derechos humanos, pero quienes creen realmente en los derechos humanos saben que se deben respetar en toda circunstancia”, remarcó.



Recalcó Tohá que no deben ser un límite, “que ahí donde no se respetan los DDHH es donde son más débiles las policías, es donde son más cuestionadas las policías, es donde están permanentemente frágiles en su legitimidad las policías”.



“Entonces yo le diría ‘salga de ahí alcaldesa’, de ese lugar donde los derechos humanos se contraponen a otros principios, vamos a ese lugar donde los derechos humanos se protegen siempre, cuando nos conviene y cuando no nos conviene, cuando es de nuestros amigos y cuando son de nuestros adversarios, cuando es funcional o cuando es incómodo a nuestro proyecto, esa es la única tierra verdadera de los DDHH”, concluyó Tohá.