Tohá: “En nuestra agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, puso paños fríos al debate de realizar un “nuevo pacto” en torno a la industria forestal, surgido en el marco de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país.



La discusión se inició tras que el Presidente Gabriel Boric se abriese a discutir “a largo plazo” una regulación distinta para las empresas del rubro después de que hayan sido controlados los incendios.



Desde el empresariado criticaron al Gobierno, acusando oportunismo por intentar plantear el tema en medio de la emergencia. Además, el expresidente de la Cámara de la Producción del Comercio (CPC) y candidato al Consejo Constitucional, Juan Sutil, criticó en Radio ADN que “pretender implementar un royalty a una industria que ha contribuido al desarrollo del país en forma notable, me parece que es una mirada incorrecta de para dónde va el futuro”.



Al respecto, Tohá subrayó que en la materia “el Gobierno tiene una agenda tributaria desplegada en el Parlamento clara y expresada en proyectos de ley. Esa agenda es coordinada por el Ministerio de Hacienda, pero representa a todo el Gobierno, fundada en estudios”.



“En esa agenda no está contemplado un royalty a la industria forestal, porque no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. No se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado”, agregó.



De todas formas, la secretaria de Estado insistió en que “eso no quita que esos temas se puedan discutir. Poner arriba de la mesa, en análisis, distintas posturas”.



“Pero ese debate, en la medida que avance, tendrá que ver con planteamientos que se propongan para futuras administraciones, porque la agenda tributaria que tenemos ya está presentada, en discusión y focalizada en los objetivos que dijimos y los estudios que se hicieron”, concluyó.