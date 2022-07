Tohá por 4/7: “Que se vote ahora es una conducta política bochornosa de la derecha”

La exministra y exalcaldesa de Santiago, Carolina Tohá (PPD), se refirió al proyecto que busca rebajar el quórum a 4/7 para permitir una reforma a la actual Constitución, en caso de que gane el Rechazo en el plebiscito de salida, y que fue aprobado este miércoles por el Senado.



“Desde que esto se presentó he pensado que, si se llega a votar, hay que votarlo favorablemente. Algo que tú has defendido toda la vida, no hay ninguna razón para hoy en día rechazarlo”, declaró Tohá a T13 Noche.



“Pero creo que eso no cambia el hecho de que estamos votando esto ahora, a propósito de una jugarreta electoral, en los últimos 15 minutos antes de la muerte de la Constitución del 80, es realmente una conducta política bien bochornosa por parte de la derecha”, afirmó.



Agregó “que ahora se venga a reconocer que se necesita este cambio, que ahora se dé este paso, cuando ellos podían haber habilitado mucho antes el que la Constitución se fuera adaptando a la sociedad, se fuera recogiendo los planteamientos de la ciudadanía, y esa puerta la cerraron una y otra vez”.



Tohá aseveró que “yo creo que es positivo que haya habido una disposición a aprobar esto. Creo que hay que considerar un escenario en que las cosas no salgan bien, aunque yo creo que las razones para que salgan bien debieran ser más poderosas y que gane el Apruebo. Pero eso me parece responsable por parte de los parlamentarios oficialistas”.



“Ahora, lo que me parece increíble es que esa derecha, que pidió tener esa consistencia el mismo día que se votó los 4/7, haya estado votando en contra del proyecto de infraestructura crítica en la Cámara de Diputados, un proyecto que ellos mismos presentaron en su Gobierno, el del Presidente Sebastián Piñera, lo terminaron votando en contra”, añadió.