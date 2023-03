Tohá valoró aprobación de “Ley Naín-Retamal” en la Cámara: “Es muy importante perfeccionar este proyecto” en el Senado

La ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto conocido como “Ley Naín-Retamal”, el cual contiene una serie de medidas relativas a las atribuciones y protección de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.



Tohá afirmó que “algunos de los artículos tienen algunos votos más o de abstención o de rechazo. Siempre, en todo caso, manteniéndose un apoyo muy mayoritario y son precisamente los artículos donde es necesario hacer perfeccionamientos en el Senado”.



“Cualquier interpretación que ponga en duda el apoyo que esta Cámara ha dado en la dirección de más claridad, de más seguridad, de normas más precisas, creo que no tiene fundamento. Y como Ejecutivo, desde ese punto de vista, estamos satisfechos por el camino que se ha abierto para seguir en el Senado”, agregó.



Sin embargo, remarcó que en el Senado “es muy importante perfeccionar este proyecto, especialmente porque el aspecto donde más podemos avanzar en dar esa seguridad que se necesita para las policías”.



Ello para que “desde el punto de vista procesal y disciplinario, cuando un policía hace uso de sus armas, no tenga de manera automática consecuencias que son lesivas para su carrera”.



La secretaria de Estado advirtió que “sucede frecuentemente que ante el uso de una arma, un policía inmediatamente es imputado, antes incluso que la investigación tenga señales de que cometió alguna irregularidad. Muchas veces incluso dentro de la institución sucede que queda suspendido o incluso es dado de baja o incluso posteriormente si resulta absuelto, las consecuencias de estas decisiones iniciales no son reversibles”.



“Estos aspectos no están considerados en este proyecto, el Ejecutivo los quiere incorporar en la parte que tiene que todavía trabajar el Senado, por lo tanto, hay un camino abierto que va en la dirección correcta. Están todas las posibilidades de hacer estos mejoramientos y vamos a tener próximamente una Ley que marque en la dirección que se ha apuntado en la Cámara de Diputados”, sentenció.