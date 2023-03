Tohá y cambio de gabinete: Se puso “el foco principal en la gestión”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al reciente cambio de gabinete realizado por el Presidente Boric y respondió a los comentarios del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien afirmó que “hoy realmente está gobernando Tohá”.



En conversación con T13 Radio, señaló que “el énfasis que puso el Presidente no era hacer ajuste de fuerzas políticas o de equilibrios de partidos, el ajuste que puso fue poner el foco principal en la gestión”.



Sobre la decisión de realizar un ajuste ministerial indicó que “lo importante es tener un norte claro de que es lo que uno está buscando, y asegurar que el cambio sirva para ir en esa dirección”.



En esta línea, aseguró que lo principal es “fortalecer la gestión y ensanchar el gobierno, es decir, sacarlo solo de la política y el Parlamento y hacerlo mucho más presente en la gestión de los sectores, la dimensión de realización y las regiones”.



Por otro lado, respondió a los dichos realizados por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, quien en entrevista con El Mercurio planteó que “la personalidad más clara, inteligente, es Tohá, que pone orden conceptual en los problemas, conoce el Estado y sabe priorizar”. “Hoy realmente está gobernando Tohá”, comentó.



La secretaria de Estado manifestó que “sinceramente sí me molestó, porque ese tipo de planteamientos generan una serie de suspicacias y lecturas que no son correctas”.



“El que está gobernando en Chile es el Presidente y nosotros como ministros le colaboramos y en la medida en que hacemos nuestro trabajo adecuadamente no significa que lo suplantemos, significa que estamos cumpliendo nuestro rol”, agregó.



En este sentido, precisó que “instalar una lectura distinta es irrespetuoso con el Presidente, pero siento que también conmigo, porque yo vengo de una escuela donde realmente la institución presidencial tiene un gran peso”.



“Jamás me permitiría salirme del rol que me corresponde aquí como colaboradora del Presidente”, sentenció la representante del Gobierno.