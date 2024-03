Tohá y dichos de Vallejo por supuesta red de corrupción: “Es una preocupación que compartimos todos los chilenos y chilenas”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió la tarde de este miércoles a las declaraciones de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien una vez decretada la prisión preventiva para el exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, apuntó a que “se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata”.



Vallejo remarcó que dicha “red de corrupción implica no solamente a exfuncionarios de la PDI, al ex director general de la PDI, una institución sumamente relevante, sino que también a expersoneros de gobierno y líderes políticos hasta el momento de la oposición”.



La titular del Interior sostuvo al respecto que “lo que el Gobierno tiene y lo que la ministra Vallejo planteó es una preocupación que compartimos todos los chilenos y chilenas al conocer antecedentes de la gravedad que hemos sabido vinculados, en un primer momento, al caso llamado Audio ligado al abogado Hermosilla”.



“Pero a esta altura esto se extiende a otros ámbitos y vemos que incorpora a esta investigación la participación del exdirector de la PDI. Ciertamente esto provoca una preocupación en la ciudadanía”, dijo la ministra.



Respecto a que Vallejo se haya referido a la supuesta red de corrupción que involucraría a figuras de la oposición y ex personeros del Gobierno, Tohá indicó que “la vocera no es la que ha nombrado la oposición, son las noticias de prensa que han publicado antecedentes de este caso y que han mencionado a personas de la oposición”.



“Y lo que corresponde cuando eso pasa, al menos en la actitud del Gobierno, cuando se mencionan personas del oficialismo, es exigir que se investigue a fondo y se sancione duramente”, agregó.



“Al menos en el Ejecutivo, siempre cuando sale nombrada alguien de nuestras filas, decir esto es una operación política, esto es un aprovechamiento. Lo que decimos es que se investigue, que se esclarezca y si hay delitos que se sancione. Uno esperaría que cuando son personas de oposición se haga lo mismo”, cerró Tohá.



Frente a estas declaraciones de Vallejo, parlamentarios de la UDI anunciaron que citarán a la vocera de Gobierno a la comisión investigadora que indaga el caso Audio, para que explique sus dichos.