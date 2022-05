UDI llama al Gobierno a tomar decisiones: “Se están convirtiendo en cómplices del delito”

La directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) hizo un llamado al Gobierno para que tome decisiones respecto a la seguridad de la Macrozona Sur, teniendo en cuenta que el proyecto de Estado intermedio aún no se discute en el Congreso Nacional.



“Como partido queremos transmitirle al gobierno nuestra preocupación, porque cada vez se hace más patente que se están convirtiendo en cómplices del delito en Chile”, remarcó el timonel del partido, Javier Macaya.



El senador indicó que “la delincuencia se tiene que enfrentar con firmeza y determinación. No se puede seguir generando ambigüedades en esta materia. Cuando el gobierno no es capaz de tomar definiciones y pide más plazo, por ejemplo, para la situación del Estado de Excepción constitucional en La Araucanía o el Estado intermedio, el nombre que se le ponga, está demostrado sus falencias y está demostrando que su ambigüedad en esta materia termina costándole muy caro a los chilenos”.



“Son los chilenos los que terminan pagando la inacción del Gobierno. (…) El Gobierno, por inacción, por no actuar, termina siendo cómplice de delitos que se están perpetrando hoy en nuestro país. Le pedimos al Gobierno que deje de dudar y que actúe”, acotó el parlamentario.



Macaya hizo hincapié en que el Ejecutivo cuenta con las facultades para decretar un Estado de Excepción, y que por lo mismo, “no necesita negociar más tiempo para llegar a la misma conclusión: que en los propios, los parlamentarios del gobierno, fundamentalmente del PC, no hay convicción para actuar contra el delito”.



Por su parte, la secretaria general de la colectividad, María José Hoffmann, afirmó que al interior del Gobierno “están dilatando las definiciones” y que el Ejecutivo “no se atreve a tomar las decisiones que tiene que tomar”.



“Lamentablemente, por esa falta de convicciones el gobierno se está convirtiendo en cómplice de la violencia, porque no tienen ni la convicción ni el carácter para enfrentar la delincuencia”, destacó.