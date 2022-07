Urquízar: inacción del Estado transforma a Llaitul en la “persona más poderosa de Chile”

Pablo Urquízar, excoordinador de la Macrozona Sur durante el gobierno de Sebastián Piñera, se refirió a la supuesta inacción por parte de la actual administración contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.



Llaitul aseguró durante las últimas horas que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, uno muy bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinaria”.



Ante esto, Urquízar indicó a La Segunda que “la inacción e indiferencia completa del Estado transforman a Llaitul en la persona más poderosa de Chile. Ni el Tren de Aragua, ni Jalisco Nueva Generación ni el Cartel de Sinaloa se atrevieron a tanto”.



“La CAM lleva adjudicado entre el 2014 y el 2022 más de 156 atentados graves a familias mapuche y no mapuche. Don Ceferino González hoy está vivo por milagro, pero fue la CAM la que cometió el homicidio frustrado en contra de él el 9 de julio del 2021 en un atentado adjudicado por dicha organización”, sostuvo.



Añadió que “Llaitul llama a la ‘resistencia armada’, da entrevistas en distintos medios hablando de los atentados y graves hechos de violencia, reconoce públicamente la violencia como método de acción política con la CAM y no pasa absolutamente nada”.



“El Estado debe darse cuenta de que aquí está en juego la democracia y el resguardo de los derechos fundamentales. Cada vez que el Estado no actúa contras estas orgánicas, hay una víctima inocente mapuche o no mapuche que sufre las consecuencias de la violencia”, instó.