Vallejo y dichos de Teillier: “Los partidos oficialistas están dialogando”

Tras participar en un nuevo comité político en La Moneda, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos del presidente del PC, Guillermo Teillier, respecto a eventuales reformas al nuevo texto constitucional, de ganar el Apruebo.



Teillier manifestó el fin de semana que “yo no sé qué le podríamos mejorar a la nueva Constitución. Yo creo que es un texto completo. Es muy difícil desmenuzarlo en sus partes, porque es un texto completo (…), muy positivo”. Y que “los que dicen qué mejorar, parece que le están echando agua al molino de la derecha. Que dice que es una Constitución mala”.



Al ser consultada sobre el tema, la ministra comenzó enfatizando en que “yo vuelvo a reiterar que soy vocera de Gobierno y no del Partido Comunista, en el cual, por cierto, milito orgullosamente”.



“Sin embargo, nosotros como Gobierno hemos visto cómo los partidos oficialistas indistintamente están dialogando y así lo han expresado para poder ver más allá del concepto que utilicen -si es mejora, perfilamiento, precisión, etc.- a la propuesta de nueva Constitución y cómo avanzar de conjunto”, añadió.



De acuerdo a la ministra Vallejo, los partidos oficialistas están alineados y cada uno “tiene su representación parlamentaria y son ellos los que van a votar y mientras más confluyan, más pueden garantizar que, de ser aprobado el texto constitucional, puedan cumplirse esos compromisos de mejora, perfilamiento, precisión, interpretaciones, etc”.



Reafirmó que aunque es responsabilidad de los mismos partidos, estos acuerdos, lo que desde el Gobierno han visto es que “están todos en esa posición de avanzar y dialogar”.



MINISTRO JACKSON COMO RECEPTOR DE REFORMAS



Asimismo, la secretaria de Estado fue consultada por la figura del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, en la tarea de canalizar las propuestas de reforma para la eventual nueva Constitución. Esto, luego de las críticas que recibió.



Vallejo fue enfática en aclarar que la tarea que asume Jackson es parte de su labor y trabajo como ministro. “Una cosa son las responsabilidades que tiene Segpres, como ministerio que tramita leyes y reformas constitucionales, que ese, por ley, es su mandato, y que está recepcionando todas las propuestas que se quieran hacer llegar, desde el oficialismo o desde la oposición”, comenzó explicando.



Agregó que “nosotros no podemos negar como Gobierno, a través de la Segpres, recepcionar propuestas de reforma constitucional o de leyes. Eso es una tarea que tiene, por mandato, el Ministerio que lidera el ministro Jackson”.



La ministra marcó la diferencia entre la labor de Jackson y lo que son “las conversaciones que orientan acuerdos y eso le corresponde a los partidos y los partidos están trabajando en aquello”.



“Obviamente, el Presidente ha señalado que, más que una obligación, los insta porque es bueno que se puedan poner de acuerdo los partidos oficialistas, en la medida que contribuye a que luego existan efectivamente los votos para poder cumplir en las mejoras que consideren para la implementación de la propuesta de nueva Constitución, de ser aprobada”.



De esta manera, concluyó subrayando que “son dos planos discusión distintos y me gustaría que quedara bastante claro. Porque una cosa es el trabajo político que hagan los partidos y otra cosa es lo que le corresponde por mandato institucional y legal a la Secretaría General de la Presidencia”.