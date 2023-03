Van Klaveren: un diplomático de amplia trayectoria a RREE

En Cancillería el Presidente Boric se inclinó por Alberto van Klaveren, diplomático de amplia trayectoria ligado a los gobiernos de Lagos y Bachelet y cercano al PPD.

Profesor titular de la Universidad de Chile, el licenciado en Ciencias Jurídicas de esa misma casa de estudios, master of Artes in International Studies de la University of Denver, Estados Unidos y Ph. D. (c) en Ciencia Política de la Universiteit Leiden, de Países Bajos. Van Klaveren también fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

Nacido en Ámsterdam, llegó a Chile a los 2 años. En 2018 encabezó el equipo jurídico que defendió a Chile en el litigio internacional con Perú, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Países Bajos, cargo que mantuvo durante el primer gobierno del Presidente Piñera.



Ha sido embajador en Bélgica, Luxemburgo y en la Unión Europea. Además, fue director de Planificación de Cancillería entre 1996 y 2001. También, fue asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).