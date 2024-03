Viuda de Ojeda no está convencida de la identidad del cuerpo: Esperará ADN

El abogado Juan Carlos Manríquez (en la foto), quien representa a la familia del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, informó que la viuda tuvo acceso al cuerpo para identificarlo, pero dijo que sólo lo hizo de manera parcial, por lo que no está convencida.



Al llegar a la formalización del único detenido, el joven venezolano de 17 años, declaró que el reconocimiento “no le permite convencerse del todo” respecto de la identidad, por lo que esperan confirmación de exámenes de ADN.



“Hasta ahora ella me ha dicho que si bien agradece que se le haya permitido un acceso, este fue parcial y no le permite convencerse del todo”, añadió Manríquez.



Sobre la motivación del secuestro, el abogado dijo que “no hemos descartado ninguna tesis”, ya que considera perjudicial cerrarse a una sola explicación.



Además, confirmó que se presentó una querella a nombre de la familia, la que se agrupó a la realizada por el Gobierno.



“Esperamos participar en la audiencia que sabemos va a ser reservada y, por tanto, sujeta al secreto extremo en el cual se está manejando esta investigación”, agregó.



Admitió que “obligadamente vamos a tener también que mantener la reserva de lo mismo, para que las diligencias que están en curso puedan tener frutos pronto”.



Asimismo, indicó que solicitó una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, con el fin de pedir mayor protección para la familia.



Finalmente, expresó que espera que se dicte la internación provisoria del imputado, la máxima medida cautelar para los menores de 18 años.