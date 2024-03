Viuda de Ronald Ojeda: “Ninguna autoridad del Gobierno se ha comunicado conmigo”

En entrevista con CNN Chile, Josmarghy Castillo, dijo que “ninguna autoridad del Gobierno se ha comunicado conmigo. Nadie, la Municipalidad de Independencia nos iba a apoyar con el tema del entierro. Pero lo que me estaban ofreciendo no era algo digno, entonces no lo acepté y por eso es que se pidió ayuda económica para lograr costear algunos gastos”.