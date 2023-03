Viuda de suboficial Álex Salazar a Boric: Sargento Olivares es una “nueva víctima de la inacción”

Marly Victoriano, la viuda del cabo primero, Álex Salazar, -ascendido póstumamente a suboficial mayor-, quien fue atropellado intencionalmente en el Barrio Estación de Concepción, emplazó través de una carta abierta este lunes al Presidente Boric a que traduzca en “acciones concretas” sus palabras respecto al apoyo a las policías y el combate a la delincuencia.

Victoriano recordó que su marido “estaba cumpliendo su deber y defendiendo a los inocentes, y perdió la vida en eso”, lo mismo que la sargento Olivares, una “nueva víctima de la inacción y negligencia en darles protección y herramientas necesarias a los carabineros“.

La mujer remarcó en la misiva: “¿De qué me sirven las condolencias y palabras de aliento de parte suya y de sus ministros, si no llevan de la mano acciones concretas? Las familias de los carabineros necesitamos hechos, no palabras. Necesitamos compromisos, no promesas”.

“Por Rita, por Álex y por todos los mártires, le exijo, Presidente Boric, que le ponga discusión inmediata a la ley Sargento Retamal. A esa ley y no a otra, porque es la única que realmente protege y da herramientas para luchar contra los delincuentes”, sostuvo Victoriano.