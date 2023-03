Viudas de carabineros Naín y Retamal llegaron al Congreso ad portas de votación del proyecto

Las viudas de los carabineros Eugenio Naín y Carlos Retamal, ambos asesinados mientras ejercían sus funciones, llegaron este miércoles al Congreso, ad portas de la votación en esta jornada del proyecto que lleva el apellido de ambos mártires en el Cámara de Diputados.

La discusión se agilizó en vista del crimen de la carabinera Rita Olivares el pasado domingo en Quilpué.



La ley Naín-Retamal busca aumentar las penas contra quienes atenten hacia Carabineros y establecer con mayor detalle las atribuciones de las policías. Asimismo, se espera delimitar de mejor manera las normas del uso de la fuerza, luego de que el Gobierno ingresara por adelantado esta parte a la iniciativa.



Dayana Pereira, viuda del cabo Naín, se reunió con parlamentarios de la UDI y señaló que “ya son dos años y medio de que estoy peleando por esta ley. He venido a tocar puertas, he hablado con (el Presidente Gabriel) Boric, he hablado con miles de personajes, después me devuelvo a Temuco y se olvidan de mi. Cuando estoy acá me tocan el brazo y me dicen que vamos con la ley, pero nada vuelvo a mi casa, veo las noticias, un carabinero muerto, una carabinera muerta”.



Evelyn Decurgez, viuda del sargento Retamal, declaró que “es muy injusto que un carabinero sea asesinado de esa manera, los últimos carabineros han sido matados de una manera sangrienta, para ninguna persona, ningún familiar es justo ver a su ser querido en esa manera”.



“Hoy en día los carabineros salen a trabajar solamente por cumplir un horario y una promesa, pero no están dadas ninguna de las condiciones que fueron pactadas en las bases de un trabajo único que no cualquier persona es capaz de entregarlo”, añadió, y remarcó que “las condiciones de seguridad en este momento no están dadas para ningún ciudadano de este país”.