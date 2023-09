Vivi confirma el término de su amistad con Fran de “Gran Hermano”: “No voy a ser como un perrito faldero”

La exconcursante de “Gran Hermano”, Viviana Acevedo, sorprendió este viernes al revelar que decidió terminar su relación de amistad con quien fuera una de sus compañeras en el reality de Chilevisión, Francisca Maira.

Durante su estancia en el programa, ambas experimentaron gran cercanía, sin embargo, luego de la eliminación de Acevedo, esta última aseguró que vio algunas actitudes y dichos que no le gustaron de Fran, por lo que reconoció que tenían una conversación pendiente.

En este sentido, a través de una entrevista con Publimetro, Vivi confesó que pese a intentar acercarse a Maira para poder hablar, la modelo e influencer nunca accedió a este diálogo.

“Traté de conversar las cosas, yo le había hablado cuando ella salió del reality, se habló muy poco y a grandes rasgos. Pero ya después no quise decirle más que conversemos, porque no voy a ir detrás de nadie para conversar, no voy a ser como un perrito faldero”, manifestó.

Además, señaló que “si una persona no quiere conversar conmigo, dijo mucho más de lo que íbamos a conversar. Nunca quiso conversar y está bien. Yo no la voy a perseguir tampoco, cosa de ella. No voy a andar detrás de ella todo el rato”.

“Yo no le tengo mala a la Fran, es cosa de ella lo que haga, nunca le voy a tener mala ni tampoco la voy a envidiar ni nada de eso. No me interesa envidiar a una persona, ella con lo de ella y yo con lo mío, son caminos diferentes nomás”, concluyó.