Yáñez a parlamentarios tras ataque a carabinero: Hay que “sacar una ley que les entregue las facultades para trabajar tranquilos”

Dos hechos de violencia han afectado a Carabineros de Chile durante las últimas horas. Durante la madrugada del domingo, el cabo primero Álex Salazar fue atropellado por un conductor ebrio en el marco de una fiscalización en Concepción, quedando en estado grave.



La madrugada de este lunes, un carabinero de franco -que se encontraba con licencia médica- fue asesinado a balazos en una presunta encerrona en el Barrio Bellavista.



El general director de la policía uniformada, Ricardo Yáñez, se trasladó hasta el hospital regional del Biobío para visitar a Salazar, desde donde hizo un llamado al Parlamento a legislar “para que puedan hacer su trabajo de forma tranquila y segura”.



“Obviamente, esperamos que ojalá Álex pueda salir de esta condición y su familia pueda tener la tranquilidad que necesita. Agradecer a las autoridades y a la región por el apoyo que le han dado, y estaremos disponibles -y he dispuesto todas las capacidades institucionales si es necesario- a hacer un traslado, pero creo que hoy día, las condiciones en las que está acá son las que permiten que él pueda estar, de alguna u otra forma, estabilizado, bajo la condición clínica grave que tiene”, indicó Yáñez.



Posteriormente emplazó al Congreso: “Les pido que piensen en Álex, en Benavides, en Nain, y en todos los (carabineros) que han fallecido, y piensen que tenemos que seguir trabajando por la seguridad de este país”.



“Él (Salazar) tenía temor a que si tenía que actuar, tuviera algún nivel de complicación o fuera cuestionado. (…) Y yo creo que hay muchos que sienten lo mismo y es lo que efectivamente hemos conversado en la Comisión de Seguridad”, añadió.



En esa línea, acusó que “ya basta de conversaciones, lo hablábamos con la delegada regional, hoy es la oportunidad para que esto no sea un caso más, y nos pongamos firmes a trabajar, y sacar una ley lo antes posible, que realmente le entregue las facultades a los carabineros para poder trabajar tranquilos”.



“La situación de Álex tiene que llamarnos a reflexionar a todos, y particularmente a aquellos que tienen la obligación y el deber de legislar, para entregarles las herramientas a los carabineros para que puedan hacer su trabajo de forma tranquila y segura”, indicó.

Además, advirtió que “nadie embiste a una persona con un vehículo con un fin que no sea matarlo. (…) Claramente aquí no hay un accidente de tránsito, este es un hecho delictivo y homicida. Y eso, tiene que ojalá considerarlo el Ministerio Público y los tribunales, para que se sancione de una vez por todas a las personas con las penas más drásticas que existen ante estos hechos”.



Sobre el carabinero fallecido en Bellavista, Yáñez lamentó que “esa es la violencia, es lo que estamos viviendo en el país. Y si no tenemos la certeza para que nuestros carabineros trabajen de forma más tranquila”.



“Porque cada uno de ellos piensa, efectivamente, que si hace uso de su arma va a ser cuestionado. Y los delincuentes se sienten con la libertad de hacer lo que quieran”, agregó.



Sobre el caso, indicó que “efectivamente hoy falleció un carabinero en una situación que está siendo investigada, producto de que le dispararon”.



“Entiendo que está la investigación en curso, hay imágenes, hay un testigo también, y durante el transcurso del día seguramente vamos a tener claridad de que fue lo que pasó y bajo que circunstancias ocurrió este homicidio”, manifestó.



Finalmente, explicó que “él se encontraba con licencia médica prolongada, no estaba de servicio, pero es una persona. Detrás del uniforme y de la condición de servicio, somos seres humanos, personas que sentimos, sufrimos y lloramos, y lo hemos dicho mil veces. Pero ya está bueno, ya basta con esto”.