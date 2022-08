Yarza aseguró estar “tranquila” ante un eventual cambio de gabinete

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, descartó sentirse “inhibida” tras la renuncia de su par de Desarrollo Social, Jeanette Vega, gatillada después de que se filtrase un intento de su asesora de contactar al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.



Consultada al respecto en Radio Pauta, la titular de Salud respondió que “para nada me siento inhibida, más bien responsable. Ser ministra es un tremendo honor, pero también una tremenda responsabilidad, por tanto, cada vez que tomamos decisiones deben ser lo más responsable posibles y lo más coordinada, colegiada y conversada posible”.



Aclaró que en el Gobierno “tenemos como forma de trabajo es lo que ustedes se imaginan, las grandes decisiones y las grandes líneas son muy discutidas, además tenemos un programa de Gobierno y un ruta clara”.



“En Salud tenemos una ruta, en la que yo también participé en el programa de Gobierno, y por tanto, eso también es muy bueno para todo este camino. Además, cada vez que tenemos que involucrar a otros sectores que no sean sanitarios tenemos el espacio de gabinete, el espacio de trabajo, comités interministeriales, la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica”, enfatizó.



Además, la secretaria de Estado afirmó estar “tranquila” ante un eventual cambio de gabinete por parte del Presidente Gabriel Boric y no desestimó que dicha medida podría ocurrir tras el plebiscito de salida del 4 de septiembre.



“Estoy tranquila. El Presidente es el que toma las decisiones. Estoy acá porque el Presidente me llamó y me propuso ser ministra de Salud”, indicó.



“De la reforma me siento absolutamente orgullosa y estoy disponible hasta cuando el Presidente así lo estime y eso a mí me da tanta tranquilidad, la confianza que también tengo en el Presidente”, añadió.