“Yerko Puchento” criticó al festival durante su presentación en el Casino Enjoy de Viña del Mar

El pasado jueves “Yerko Puchento” realizó un show en el Casino Enjoy, evento que habría anunciado horas después de su bajada del Festival de la canción de Viña del Mar, donde aprovechó de lanzar algunos dardos al certamen de la Ciudad Jardín.

Según recogió Página 7, durante su rutina Daniel Alcaíno repasó a la organización del evento y arremetió contra TVN y Canal 13.

“Es lo más cerca que voy a estar del Festival de Viña, se los digo al tiro (…) se ve más chica la Quinta Vergara. Canal 13, TVN y Bizarro, acuerdo de confidencialidad querían, chao”, señaló en su presentación.

“No se dio, pero quiero decirles a todos que esto ha sido un regalo para el alma, estar con ustedes y que me hayan venido a ver (…) les agradezco de corazón, estoy feliz, voy a estar una semana en Viña y no es hueveo (…) Me perdí como 150 millones que me iban a pagar, sólo por estar con ustedes. ¡Este es el público de Viña del Mar!”, agregó entre risas.

Según informó el citado medio, “Yerko Puchento” habría arribado al escenario con una canción del grupo mexicano Maná, conjunto que también anunció su bajada del espectáculo de la Quinta Vergara.

Fabrizio Copano, humorista confirmado para Viña 2023, opinó sobre la situación que envuelve a Daniel Alcaíno.

“Me causa mucha curiosidad, que (Yerko) es como ‘Andronico Luksic, no te tenemos miedo’, pero llega Tini y dice ‘ah bueno, parece que ahí mejor no (…) Es que las niñas de 15 son el verdadero miedo de Yerko Puchento, son más poderosas que Andrónico Luksic (…) El público de Tini aún tienen papá y mamá, es como un público que va con los papás. Igual se habrían reído”, sostuvo el comediante.