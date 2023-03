“Yo nunca me defendí por miedo”: Expareja de Jorge González publica duro mensaje contra el cantante

La expareja de Jorge González, Daniela Pizarro, apareció en redes sociales luego de haber terminado en 2022 con el músico y le envió un duro mensaje al líder de Los Prisioneros.

La joven conocida en sus redes como “Fliquiteada” acusó al cantante de maltratarla físicamente como económicamente, haciendo alusión al hit “Corazones Rojos”.

“Escribo canciones y después le pego a las mujeres, sigan siendo fans”, comenzó diciendo.

“Un hombre puede vulnerarte hasta lo más sagrado y quitarte la dignidad, pero está todo bien, si en algún momento fue tu sustento económico”, afirmó.

“Mujeres diciendo que este tipo es feminista por una canción vende humo, como todo lo que vende”, expresó la joven.

Además, aseguró que si sigue siendo hostigada contará toda su verdad, sobre la relación que mantuvo con González.

“Si me siguen hue… voy a hablar, fue bajo perfil mucho tiempo (…) yo nunca me defendí por miedo, pero estoy pensando seriamente en que ya no me pueden hacer nada y no hay razón para tener miedo”, afirmó la muchacha.

Revisa la publicación