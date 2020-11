Abogado de ministro Pérez por acusación: “Son generalidades, recortes de prensa, ambigüedades”

La defensa del ministro del Interior, Víctor Pérez, calificó la acusación constitucional en su contra como “desprolija” y “falta de fundamento”, y que todos sus argumentos son “generalidades, recortes de prensa, ambigüedades”.



Al inicio de su intervención, el abogado Gabriel Zaliasnik remarcó que el libelo contiene “paradojas e incongruencias” e insistió en la “desprolijidad en la acusación”. También aseguró que se pretende “evaluar el mérito de decisiones políticas”.



“Hace tres semanas criticábamos a un ministro porque era extraordinariamente vehemente, ahora acusamos a un ministro por falta de empatía, es decir, la acusación constitucional pasa a ser una herramienta para juzgar el carácter de nuestras autoridades, no las actuaciones de nuestras autoridades”, indicó Zaliasnik en referencia al exministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien también defendió.



“Eso se llamada Derecho Penal de autor y no de los hechos, se juzga a las personas por su calidad de tales y no por las conductas, en este caso por las infracciones jurídico-constitucionales que eventualmente hayan incurrido”, agregó.



Añadió que “hemos escuchado la retórica del diputado Ascencio (quien previamente presentó la acusación), pero no hemos escuchado nada de las infracciones jurídico-constitucionales, nada de lo que se le imputa específicamente al ministro Víctor Pérez, todo son generalidades, recortes de prensa, ambigüedades”.



En cuanto a lo afirmado por Ascencio (DC) por la anterior defensa de Pérez, que apuntó más bien a la responsabilidad del ministro de Defensa, Mario Desbordes en estado de excepción, el abogado Zaliasnik afirmó que se trata de un nuevo capítulo introducido a última hora a la acusación.



Según dijo, los acusadores tratan de interpretar las intenciones de la anterior defensa. Zaliasnik aseguró que Pérez retiró esa parte de la defensa en una conducta “dialogante y reflexiva del ministro acusado”.