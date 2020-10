Autoridades de Valparaíso y Viña del Mar: “Este logro hay que cuidarlo como un tesoro”

Las autoridades de la Región de Valparaíso celebraron el fin de la cuarentena en Valparaíso y Viña del Mar, la que quedará atrás el próximo martes 13, a las 5 horas tras 122 días, pero también llamaron a los habitantes a mantener las medidas sanitarias y a cuidar “como un tesoro” el desconfinamiento.



El Gobierno anunció este jueves el avance de ambas comunas a la Fase 2, de Transición, del plan Paso a Paso.



El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló que “este anuncio lo que esperábamos hace semanas, el inicio de la fase 2, y por lo tanto, la cuarentena se baja, pero lo importante es estar muy preparados. Para mantenernos en esta fase y pasar a la siguiente debemos ser capaces de cuidarnos entre todos. Lavarnos las manos, utilizar correctamente la mascarilla y mantener la distancia física son medidas sencillas, que de cumplirse nos van a permitir iniciar la reactivación económica de Valparaíso”.



A su vez, el intendente regional, Jorge Martínez, señaló que “el llamado es a cuidar lo que hemos ganado con mucho esfuerzo. Logramos con todas las fuerzas que nos acompañan y el personal de salud, que la gente del Área Metropolitana no viniera a nuestra región el 18 de septiembre. Pero también dentro de nuestra región las personas se portaron muy bien y no salieron de sus casas. Eso evitó rebrotes mayores”.



CONTAGIOS HAN DISMINUIDO UN 30%



El seremi de Salud, Francisco Álvarez, precisó que “durante las últimas tres semanas, la Región de Valparaíso ha avanzado bastante respecto al control de los contagios. Hace tres semanas teníamos 2.200 casos activos y hoy estamos en cerca de los 1.500 y en ese avance también han avanzado Valparaíso y Viña del Mar. De hecho, en tres semanas han disminuido en más de un 30% los contagios en ambas comunas”.



En tanto, el contraalmirante Yerko Marcic, jefe de la Defensa Nacional de la región, expresó que “estamos avanzando en el control del virus, pero todavía no le hemos ganado y falta muchísimo para hacer eso. Sin embargo, los habitantes de las comunas de Valparaíso y Viña se han ganado este desconfinamiento a contar del martes 13 por el sacrificio que han hecho, y eso tenemos que cuidarlo como un tesoro para que no sea necesario volver atrás”.



Marcic recordó que este fin de semana largo se establecerá un cordón sanitario en el Gran Valparaíso “y les recuerdo a todos que es impenetrable, es decir, es una muralla, es un escudo que se le pone al Gran Valparaíso. Ese cordón sanitario va a estar compuesto por 5 puntos de control. La única manera de cruzarlo es o por tramite funerario o por una hora medica impostergable o por un permiso de mudanza o por una actividad esencial y son salvoconductos individuales los que se deben presentar”.