Candidatos presidenciales expusieron sus propuestas en foro regional con gobernadores

Los candidatos presidenciales Sebastián Sichel (Chile Podemos+), Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) dieron a conocer este viernes sus ideas de descentralización en el Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales que se desarrolla en la Región del Biobío.



Boric se refirió a los emplazamientos de sus pares en materia de experiencia, ya que ha sido cuestionado por pasar “de la universidad al Parlamento”.



“Es un momento para salir de los debates personales, las experiencias vitales individuales y empezar a hablar de propuestas que nos convocan y que nos unen a todos, porque creo que si hay una virtud en la descentralización es que es una causa que convoca transversalmente”, remarcó.



Adelantó que en un eventual gobierno “se va a terminar la figura del delegado presidencial que hoy está siendo un obstáculo”.



Quien se mostró contrario a dicha propuesta fue Kast al destacar que “hay una tensión natural entre la autoridad en ejercicio desde el punto de vista presidencial y las nuevas autoridades, creo que se debió haber realizado de una manera distinta el encuentro entre el Gobierno y los gobernadores”.



“Esta discusión de que ‘esta oficina es mía, tú eres nuevo así que te toca una oficina más chica’, lo encuentro lamentable. Si yo hubiera sido Presidente le hubiera dicho tome la oficina más grande y ejerza su rol, le doy la bienvenida, al menos yo hubiera cruzado la Intendencia Metropolitana, aunque pudiéramos tener algunas diferencias”, agregó.



“Pueden seguir existiendo el delegado presidencial y el gobernador, ahí tengo una diferencia con Gabriel, porque hay ciertas atribuciones que a mi juicio tienen que quedar en el poder central, todo lo que es el orden público tiene que tener una sola línea”, sentenció.



Por su parte, Provoste se cuadró con Boric sobre el tema: “Nosotros vamos a eliminar la figura de los delegados presidenciales, pero vamos a tener secretarios regionales ministeriales del Ministerio del Interior, porque a ellos les vamos a encargar los temas de seguridad y orden público”.



“Queremos a nuestros gobernadores abordando los temas de infraestructura, de desarrollo y derechos sociales y económicos. Pero junto con declarar que no los vamos a tener, decimos una propuesta, vamos a tener y transformar esa realidad en un seremi más, que se colocará a disposición de las autoridades elegidas por la ciudadanía”, complementó.



Por otro lado, Kast aprovechó la instancia para abordar el proyecto al cuarto retiro de los fondos previsionales, el cual actualmente está siendo tramitado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.



El presidente del Partido Republicano emplazó al resto de candidatos: “Seamos responsables en cuidar nuestra economía, si nosotros no cuidamos nuestra economía recursos no van a haber. Y si nosotros potenciamos temas populistas como por ejemplo el cuarto retiro, cuando tenemos un IFE vamos a generar inflación, eso nos va a dañar a todos. Así que Yasna, Gabriel, los invito a oponerse al cuarto retiro”.



En tanto, el último en hablar fue Sichel, quien aseguró que la regionalización “será una máxima” y que sin ella “no vamos a ser capaces de absorber este nuevo ciclo”.



“El desafío más grande es entender que necesitamos reformas y que la resistencia a la reforma no sólo es trágica, sino que nos condena a vivir en el pasado, pero estas reformas no significa construir de nuevo nuestro país”, sentenció.