DT de Argentina confirmó la oncena titular que enfrentará a Chile

Falta un día para el duelo entre Argentina y la Selección chilena por la reanudación de las Clasificatorias. Y mientras Martín Lasarte, entrenador de la Roja, habló en la previa en la tradicional conferencia de prensa, Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, también lo hizo.

En la oportunidad, el DT trasandino confirmó la alineación, al expresar: “El equipo está definido. Vamos a jugar con: Emiliano Martínez; Juan Foyth, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez”.

Después, se refirió a la Roja y respondió por la baja de Arturo Vidal por coronavirus: “Es un rival de buena categoría, ha demostrado que tiene buenos jugadores. Hay que tener sus recaudos, pero es evidente que queremos ganar y hacer nuestro partido. En el caso de la baja de Vidal, la tomamos como está pasando en la mayoría de los lugares”.

“El partido se juega normalmente, no creo que sea para alarmarse, porque confiamos y sabemos muy bien que todas las federaciones toman al pie de la letra estos recaudos”, agregó.

Y al igual que Lasarte, Scaloni criticó la realización de la Copa América en Brasil: “Hace rato que se venía hablando de los problemas que teníamos como país para albergar la Copa América, más allá de los esfuerzos del Gobierno y la AFA. Se decidió por un tema lógico de salud y resulta que ahora nos vamos a Brasil. Con eso está todo dicho. Seguramente estará igual o peor que nosotros. Es una situación muy difícil de asimilar, pero esto no quita de que vayamos a jugar y que la Copa sea lo mejor posible. Hay incógnitas con los alojamientos, no deja de ser una situación alarmante y preocupante. Sinceramente no es el lugar ideal”.

“No tenemos ningún poder de decisión. El que no quiera ir a jugar, no será obligado. Me parece que tiene todo su derecho. Es verdad que hablamos entre nosotros este tema y es una cosa que está ahí y tenemos que afrontar en unos cuantos días. Estamos con una incertidumbre, como todo el mundo, para saber cómo se desarrollará y dónde. Ahora tenemos dos partidos, después se verá“.