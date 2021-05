Heraldo Muñoz será el líder del comité político de la campaña de Narváez

El timonel del PPD, Heraldo Muñoz, se reunió este lunes con la abanderada presidencial de su colectividad y el PS, Paula Narváez, tras la cual no descartó la realización unos comicios ciudadanos con otros candidatos después de la fallida primaria amplia de la oposición.



“Se ha hablado de la posibilidad de una primaria convencional o ciudadana. Pero es una decisión que no hemos tomado, requiere más esfuerzo que una primaria legal y hay que ver quienes acuden. Pero no es más que una hipótesis y se requiere conversar sobre la materia”, indicó Muñoz.



Además, el excanciller destacó que Narváez le pidió presidir su comité político, el cual “incorporará a distintos miembros de los partidos que están apoyándonos. Es un trabajo urgente porque los tiempos son cortos. Veremos cómo desplegar la campaña en todo el país y a través de que mecanismos. Es una decisión colectiva que tendremos que tomar con Paula, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, Nuevo Trato, el Partido Liberal y quienes nos apoyen”.



“Tenemos mucho optimismo. Después del fin de semana pasado y de las elecciones históricas, tendremos que desplegarnos en apoyo de los candidatos que van a segunda vuelta. Esa elección tampoco ha concluido. Creemos que la candidatura de Paula tiene toda la fuerza para salir adelante y llegar a la Presidencia de la República”, agregó.



Por otro lado, el expresidenciable del PPD descartó que los bajos resultados de Narváez en la última encuesta Cadem tengan alguna influencia.

“Estuve conversando con una destacada encuestadora que dice que la carrera presidencial empieza ahora. Esas indicaciones sirven de poco, una candidatura que iba en primer lugar se ha derrumbado en la Cadem. Hay que tomar las encuestas con mesura, en especial cuando no es solo el Partido Socialista el que apoya a Paula, es un escenario que recién inició el miércoles pasado y que está parcialmente en la retina de chilenas y chilenos”.



En esa línea, Muñoz rescató los resultados de Unidad Constituyente en las elecciones del 15 y 16 de mayo. “La mayoría de quienes pasaron a segunda vuelta son los candidatos de Nueva Mayoría. Eso es interesante. Estuve conversando con Marco Antonio Pérez en Tarapacá, tiene buenas posibilidades, también las tiene Eugenio Tuma en La Araucanía. Así como lo tienen candidatos del PS en otras regiones. Pueden ser factores positivos para energizar la campaña”, indicó.



Además, le puso paños fríos a sus dichos relacionados con el PPD en La Tercera, donde aseguró que la colectividad necesita “superarse”.



“Este no es un partido en crisis, pero necesita pensar en que se ha concluido un ciclo y es necesario pasar a una nueva etapa. Y eso es conformar una fuerza o referente que incluya un escenario donde converjan nuevas fuerzas políticas -el PPD, el PS, quizás Nuevo Trato, el PRO, el PR- y sobre todo independientes. Porque no tienen un domicilio político y porque hay un cuestionamiento a los partidos políticos en general. La sociedad es más diversa, exigente y progresista”, indicó.



Al respecto, el politólogo agregó que será “un proceso progresivo, gradual, no sucede de una semana para la otra, es una discusión que vamos a comenzar. Sacamos 202 concejales, 28 alcaldes, 3 alcaldes de capitales regionales, Iquique, Chillán y Temuco, lo que no es poco. Tenemos una presencia territorial, para que hablar del PS, que tuvo buenos resultados a nivel territorial y constituyentes”.



Finalmente, Muñoz fue consultado por los demás candidatos de la exConcertación. Sobre Carlos Maldonado (PR) y su aviso de que irá directamente a primera vuelta, señaló que “eso está de su propio ámbito soberano y no quiero referirme a la campaña de otros”.



Y sobre la posible candidatura de Yasna Provoste, indicó: “No sé si la Democracia Cristiana tendrá un candidato o candidata y quien será. Según lo que he escuchado, Yasna Provoste sigue siendo la presidenta del Senado. No me voy a referir a cuestiones especulativas. Solo voy a apreciar su papel en lo que ha significado unir a la oposición detrás de una renta universal de emergencia”.



“Y a propósito, el Gobierno no dice absolutamente nada de la urgencia de una renta universal de emergencia para ciudadanos de clase media, sectores vulnerables y pymes. Solo ha respondido en titulares puestos en el patio de los naranjos. Y la oposición ha sido seria en presentar una propuesta articulada”, concluyó.