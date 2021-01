Jadue afirmó “nos quieren enlodar”: Municipalidad de Recoleta publicó un comunicado

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, afirmó “nos quieren enlodar con supuestos actos de corrupción” en referencia a un reportaje que revela conversaciones de su asesor jurídico Ramón Sepúlveda con el dueño de Itelecom, León Marcelo Lefort, en el marco del caso Luminarias LED. Además, el edil publicó un comunicado oficial desde la municipalidad que lidera.

“Nos quieren enlodar con ‘supuestos’ actos de corrupción. Reitero, no tenemos nada que esconder. Reportaje basado en ‘sospechas’ está lleno de inconsistencias e interpretaciones. No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas”, escribió el jefe comunal en su cuenta de Twitter.

En tanto, el alcalde emitió un comunicado desde el municipio para aclarar que las escuchas telefónicas difundidas no corresponden a él, sino al abogado Ramón Sepúlveda, y no podría hacerse cargo, pues “será él quien deba explicar sus dichos”.

En la misiva afirma que “llama la atención que esto se da en el contexto del avance de la querella que presentamos contra el presidente Piñera por su total negligencia en el tratamiento de la pandemia, que llevó a la muerte de decenas de nuestros vecinos y vecinas por no tener la debida atención médica”.

Sumado a ello, refuerza la idea que “luego de la diligencia del pasado 7 de enero, en el marco del proceso de investigación de la Fiscalía de Ñuble, voluntariamente entregué todas mis cuentas bancarias y correos electrónicos para ser periciadas, porque no tengo nada que ocultar”.

“Lamentamos que frente a este asunto, personeros nacionales hagan un aprovechamiento político con sendas publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, lo cual devela un claro objetivo de enlodar la gestión municipal y la figura del alcalde Daniel Jadue, reconocida y valorada a nivel nacional”, sentencia el comunicado.

En tanto su abogado, Ramón Sepulveda Castillo, en su cuenta de Twitter publicó un comunicado donde sale a desmentir lo consignado por La Tercera en su reportaje basado en dicha investigación.

“Jamás se me pasaría por la cabeza ofrecer dinero a Daniel Jadue, ya que conozco su probidad y transparencia. Es más, jamás he actuado de esa manera en mi vida profesional por lo que estoy totalmente dispuesto a colaborar con todo lo que sea necesario ante la fiscalía”, afirma en el comunicado.