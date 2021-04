Katie Holmes posa para revista “People”: “No me preocupa que me vean sin maquillaje a los 42 años”

La actriz estadounidense Katie Holmes sorprendió esta semana al aparecer sin maquillaje en la portada de la revista People. En la ocasión la artista, quien se hizo mundialmente famosa por su trabajo en la serie “Dawson’s Creek”, mostró su belleza natural remarcando que no es un aspecto que le complique, y que actualmente se siente una persona más segura de sí misma.

Holmes formó parte de la edición de belleza de People, donde enfatizó que valora más otras cosas, y que la edad no es tema para ella.

“No me preocupa que me vean sin maquillaje a los 42 años. Pienso en mi edad con gratitud y no me preocupo por no usar maquillaje. Mi felicidad viene de adentro”, remarcó en diálogo con el medio.

La actriz, señaló que para mantener su belleza natural, toma mucha agua diariamente y come vegetales todos los días, lo que le ayuda a mantener una piel sana. Además limpia su piel todas las mañanas y por las tardes. Dice que uno de sus ingredientes preferidos para su rutina de belleza es el ácido hialurónico y los hidratantes.

Holmes además dijo que no usa maquillaje, y que prefiere usar protector solar y gloss en los labios.