Lista del Pueblo: renuncian otros dos constituyentes

La Lista del Pueblo sufrió dos nuevas renuncias de convencionales constituyentes este viernes. Se trata de Camila Zárate (Distrito 7) y Helmuth Martínez (Distrito 23) quienes resolvieron no seguir siendo parte de la agrupación.



Tras declaraciones dadas a Ex-Ante, Zárate fue la primera en confirmar que no es parte de las asambleas de la lista de independientes, además de no participar en las últimas decisiones que tomó el colectivo respecto a las próximas elecciones.



Si bien Zárate no negó que ingresó al organismo constitucional a través de la Lista del Pueblo, manifestó que “yo ya no participo en la lista, por lo tanto no me hago parte de las definiciones de la Lista del Pueblo. Esto no significa que yo niegue a la Lista del Pueblo”.



Por su parte, el convencional de la Araucanía manifestó mediante un comunicado, que no seguirá siendo parte de la lista.



“Como Convencional Constituyente electo por el Distrito 23, Región de la Araucanía, quiero reafirmar públicamente mi absoluta independencia en el proceso constitucional. Si bien, formé parte de una fusión de listas independientes, ‘Elijo independiente y La Lista del Pueblo’, ello fue únicamente con fines electorales, sin adscribir a una ideología ni acuerdos políticos partidistas con ninguna de las dos listas”, sostuvo, agregando que “ante cualquier duda al respecto, declaro no formar parte del conglomerado Lista del Pueblo, ya que mi trabajo siempre ha sido y será directo con la gente, abocándome única y exclusivamente al trabajo que me fue encomendado.



Las renuncias de Martínez y Zárate se suman así a las de Loreto Vidal y Elisa Giustinianovich, quienes se retiraron de la Lista del Pueblo en las primeras semanas de funcionamiento de la convención.



En los últimos días, la definición presidencial de la Lista del Pueblo, además de sus precandidaturas a parlamentarias, han causado un agudo quiebre entre facciones del colectivo, entre quienes alzan la ratificada candidatura de Cristián Cuevas, y sectores allegados a la cúpula del movimiento y que buscan una “consulta ciudadana” a través de patrocinios entre tres otros candidatos: Diego Ancalao, Soledad Mella e Ingrid Conejeros.