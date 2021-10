“Mi hijo pedía auxilio”: Madre de detenido que falleció en comisaría de San Fernando habla sobre el hecho

Carabineros informó que dio de baja a uno de sus funcionarios en la comuna de San Fernando, luego de que estuviera involucrado en el fallecimiento de un sujeto al interior de la 1ª Comisaría.

El individuo fue detenido pasadas las 17:00 horas del lunes al interior del Hotel Manso de Velasco, tras ser identificado como el responsable del delito de violencia intrafamiliar contra su pareja e hijo de tan solo 5 meses.

Al llegar a la comisaría, el detenido no tuvo un correcto proceso judicial y la víctima, identificado como Juan Antonio González Echeverría (37 años), falleció aparentemente por el uso excesivo de fuerza por parte de un funcionario.

Durante la audiencia de control de detención, el fiscal adjunto de San Fernando, Nicolás Nuñez, detalló que a las “16:53 PM ingresa al calabozo el imputado con la víctima, en ese momento el imputado realiza una maniobra con su mano izquierda, que aprieta el cuello de González Echeverría, quien se encontraba esposado y en contra de la pared”.

Según constató Meganoticias, desde la institución llamaron a la madre del detenido para comunicarle que había sido trasladado a la primera comisaría. Tras eso, llamó al celular de su hijo. Al contestar, escuchó el audio de lo que ocurrió dentro del calabozo.

“Mi hijo pedía auxilio, mi hijo lloraba, mi hijo decía ‘ayúdenme, me están ahorcando, socorro, auxilio, me estoy muriendo’, y se murió detenido y no hicieron nada. Aquí me dijeron que habían llamado a la ambulancia y nunca llegó, y cuando ellos se dieron cuenta, mi hijo ya había fallecido”, señaló al medio la madre de la víctima, Estela Echeverría.

La ambulancia sí acudió al lugar. Luego de los intentos de reanimación en el patio del recinto, el personal del SAMU solo pudo constatar su muerte.

En paralelo, la mujer pidió agilizar el proceso. “Que se averigüe por qué se murió mi hijo, por qué no le dieron la ayuda que necesitaba, por qué esperaron a que se quedara callado, independiente si lo hayan arrestado por violencia intrafamiliar, cuando él nunca le ha pegado a una mujer, pero no sé qué pasó, no puedo decir lo que pasó con ella”.

En la audiencia también se reveló la existencia de cámaras en las que se verifica todo este procedimiento hecho por un cabo primero y se ve cuando lo reduce y le hace esta llave de contención.