Minsal informó 720 contagiados con variante Delta: 170 son casos activos

El Ministerio de Salud informó este lunes que se han detectado 720 casos de pacientes con la variante Delta del Covid-19 en nuestro país.



El ministro Enrique Paris, durante el balance de la pandemia de este lunes, detalló que “el 58% son variante comunitaria, es decir, se han encontrado en la comunidad, y el resto 41,9%, son viajeros”.



Según dijo, solo 170 son casos activos de la cepa, de los cuales “145 son casos comunitarios y 25 son viajeros”.



“Todos están aislados, todos están controlados, todos los contactos estrechos de estas personas también están aisladas y controladas”, remarcó el secretario de Estado, señalando que “han habido reclamos, como ustedes han visto por la prensa, que los van a controlar demasiadas veces, lo cual me alegro. Así que, afortunadamente, hasta el momento no hemos tenido una gran difusión de esta variante”.



“Afortunadamente, hasta el momento no hemos tenido una gran difusión de esta variante, sigue predominando en Chile la variante Gamma y todavía no es superada por la variante Delta”, agregó.



El Instituto de Salud Pública (ISP) habilitó una plataforma interactiva en julio pasado para revisar las variantes del Covid-19 en nuestro país. Según el último informe, las variantes Gamma como Lambda se mantienen como las mayoritarias entre los contagiados en Chile.