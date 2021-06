Oliva y denuncias de VIF a concejal de Comunes: “El partido está revisando los antecedentes”

La candidata a gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva (Comunes), se refirió a la denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) que pesa sobre el recién electo concejal de La Pintana, Rubén Urrutia, militante de su partido y al cual apoyó durante su campaña.



El rival de Oliva por la gobernación regional RM, Claudio Orrego (DC), sacó a relucir el tema durante un debate en CNN, cuestionándola por conocer esas acusaciones en marzo de 2020.



Al respecto, Oliva acusó que “aquí ocurre algo súper grave, que tiene que ver con la utilización de una situación pudorosa para los entornos familiares como es el VIF. Y lamento que se ocupe como treta política para dar un golpe. Porque esto no solo genera problemas para las víctimas, sino también para sus entornos”.



“Por otra parte, a las mujeres siempre nos hacen responsables de lo que hacen los otros hombres. Tengo que dar explicaciones por lo que dice y no dice Claudio Orrego, por lo que hizo o no hizo un militante del partido”, criticó la candidata durante un punto de prensa donde recibió el apoyo del excandidato Pablo Maltés (PH).



Respecto a la denuncia de VIF, Oliva aclaró que “el partido está revisando los antecedentes. A mí no me entregó esa información una víctima como fue lo que me consultó Claudio. A mí me la entregó un perfil de Twitter que se llama Difamadores”.



En ese contexto, Oliva hizo una autocrítica. “Ahí tenemos que hacer un mea culpa, debimos haber perseguido, revisado con más contundencia. Haber hecho un seguimiento, aunque no es mi atribución dentro del partido, porque entregué los antecedentes y el partido revisará en qué fase está, como está, si se dialogó con las víctimas o con lo que dice la persona acusada”.



De todas formas, Olivia cuestionó que “no sabía que Claudio Orrego tenía acceso a mi Twitter. Y la violación a eso demuestra que sigue pegado en los 90, a esas prácticas. Profundizar el dolor de las familias y profundizarlo aún más, con una revictimización, lo encuentro más grave aún”.



“Las mujeres cabalgamos todos los días contradicciones con estas situaciones. Y por lo general los partidos nos hacen responsables a nosotras. Los que se tienen cuestionar son nuestros compañeros y aquí me ha tocado enfrentar de lado a lado las críticas (…) yo no soy el partido. Yo soy una candidata, militante, que cumple una responsabilidad. Pero no soy quien decide quien es o no candidato, quien está sancionado o expulsado, la ley no me lo confiere”, sentenció.



Consultada sobre si fue un error apoyar a Rubén Urrutia, la militante de Comunes aclaró: “El partido revisó los antecedentes, donde no aparece nada. El sistema judicial o político todavía no se hace cargo de estas situaciones administrativas. Tú lo solicitas y si no dice nada, ¿Cómo sabes en qué fase está o como terminó esa causa?”.



“Es grave la situación de exposición que hace Claudio. De revictimización con personas que han vivido esta situación, con exposición a una familia completa, y eso va en contra de una positividad de una perspectiva feminista para enfrentar estas situaciones”, subrayó.