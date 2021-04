Oposición cuestiona proyecto de tercer retiro del Gobierno: “Ha vuelto a demostrar su desconexión”

Con molestia reaccionó la oposición la noche de este domingo, luego de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara que ingresará al Congreso su propio proyecto para buscar un nuevo y tercer retiro de los fondos de pensiones, en vez de patrocinar el que ya fue aprobado y por el cual, de hecho, acudió al Tribunal Constitucional para intentar frenarlo.



El diputado Pablo Vidal (Nuevo Trato) manifestó que “el Presidente Piñera nos ha vuelto a demostrar su absoluta desconexión y tozudez. Está a 48 horas de poder retirar el recurso del Tribunal Constitucional, pero el Presidente prefiere tratar de ganar un gallito absurdo que él ha decidido mantener con el Congreso Nacional y en vez de respetar la iniciativa que ya se aprobó en la Cámara, en el Senado y nuevamente en la Cámara, con votos de la oposición, pero también con muchos votos de Chile Vamos, el Presidente quiere mandar un proyecto propio”.



“Él mismo ha dicho que se parece mucho al (proyecto) del Congreso y las cosas que está incorporando perfectamente se podrían haber discutido a tiempo si él las hubiese patrocinado por la vía de las indicaciones. Pero no, prefirió decirle que no a Chile una y otra vez y ahora prefiere retrasarlo todo e iniciar una nueva tramitación en el Congreso de un nuevo proyecto. De verdad este no es el camino”, remarcó.



En tanto, su par Natalia Castillo, también del Nuevo Trato, insistió en que “las distintas mociones parlamentarias del tercer retiro del 10% fueron presentadas hace meses. No se entiende que el Presidente de la República haya renunciado nuevamente a gobernar sin entregar una respuesta concreta a las millones de personas que hoy día están esperando su tercer retiro”.



En esa línea, acusó que con la iniciativa el Mandatario “intenta sermonear al Congreso presentando un proyecto de similares características. Presidente, hubiese sido mucho más fácil patrocinar el proyecto del tercer retiro desde su primer momento y haberle dado muchas más certezas a las familias chilenas para que pudieran obtener esos recursos”.



Una opinión similar fue la que planteó el abanderado presidencial del Partido Por la Democracia, Heraldo Muñoz, quien sostuvo que “estamos dispuestos a conversar sobre lo que ha propuesto el Presidente de la República, pero es necesario ver los detalles. Si el Presidente quiere un diálogo efectivo, debe retirar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, la gente no puede seguir esperando”.



“En todo caso, rechazamos categóricamente que estos puntos de cotización adicional para reponer los fondos perdidos por los retiros, vayan a las AFP, a fortalecer el sistema de las AFP. Esto es meter de contrabando una mini reforma de pensiones, que lo único que hace es consolidar el sistema de AFP en vez de ir hacia un reemplazo del sistema, a uno mixto”, aseguró.



Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) señaló que “este Gobierno y el Presidente de la República han llegado tarde con todos los instrumentos en esta pandemia. Es un gobierno que no entiende lo que le está pasando a las personas y las urgencias con las que se necesitan. Y es por eso que decirle al Presidente de la República que él tiene en su escritorio el proyecto que pasó todos los trámites constitucionales, la aprobación con una tremenda mayoría en el Congreso. Y si él de verdad quiere ayudar y si de verdad quiere entregarle los recursos a las personas, bueno lo que tiene que hacer es firmarlo y despacharlo la próxima semana para poder comenzar los retiros del 10%”.



“Vamos a revisar su alternativa, no nos vamos a negar a eso, como si él se negó a lo menos a poder revisar la reforma constitucional que nosotros presentamos. No nos vamos a negar a revisarlo, pero tampoco queremos letra chica, tampoco queremos impuestos, tampoco queremos complicar con ese 1% de aumento de cotización a las pymes, nos parecería un despropósito en este minuto. Y tampoco vamos a aguantar que las rentas vitalicias no tengan las condiciones favorables y no reciban lo que corresponde. Para nosotros las rentas vitalicias es fundamental, así como acelerar esto”, indicó.



Finalmente, el diputado Esteban Velásquez (FRVS) recalcó que “el Presidente ha jugado una nueva carta con este anuncio de su proyecto de tercer retiro, pero lo que hace con esto es prolongar el drama de millones de familias que están esperando ya retirar lo que tienen ahorrado en las AFP. El Parlamento ya despachó votando mayoritaria y favorablemente en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo que debe hacer hoy día el Presidente de la República es ahora ya promulgar esta ley para que a la brevedad las familias puedan hacer retiro de esos recursos, y no seguir prolongando el drama de muchos trabajadores y familias que hoy día están sin trabajo”.

“Todo aquello que pueda ser positivo respecto del anuncio del Presidente debe enviarlo como un proyecto complementario, y estoy seguro que sin duda lo vamos a aprobar a la brevedad. Pero no puede ser que hoy día aparezca con una carta distinta, nueva, porque se siente acorralado o presionado, sólo consiguiendo con esto la rabia, la molestia de miles y millones de chilenos porque ya hay un proyecto que está despachado y por esto ahora ya lo único que le queda al Presidente es promulgarlo”, concluyó.