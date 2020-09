Voto a distancia no concita apoyo y es rechazado en la Cámara

Por no alcanzar el quórum requerido, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que habilitaba un sistema de sufragio especial no presencial para evitar el riesgo de contagio de Covid-19 en procesos electorales.



La iniciativa, impulsada por el socialista Leonardo Soto, surgió con el fin de permitir participar en el próximo plebiscito constituyente del 25 de octubre a los contagiados de coronavirus.



El proyecto necesitaba 93 votos para ser aprobado, pero solo recibió 79 a favor, 19 en contra y 38 abstenciones.



“Los mismos que quieren postergar el plebiscito hoy votaron en contra de dar facultad al Servel para habilitar un sistema de sufragio no presencial para personas en riesgo de contagio. Prefieren postergar, reducir la participación o poner la democracia en cuarentena”, reclamó Soto.



Patricio Santamaría, director del Servicio Electoral (Servel), advirtió que el consejo directivo de ese organismo concordó en que no se podría implementar un sistema de votación a distancia para el 25 de octubre.



“Creo que, lamentablemente, ya no estamos a tiempo para aplicarlo en el plebiscito del 25 de octubre”, señaló hace unos días, aunque añadió que podría estudiarse para 2021, año en el que habrá elecciones a nivel municipal, regional, de diputados, senadores, presidenciales y, eventualmente, de constituyentes.



En el Gobierno tampoco miraban con simpatía el proyecto. El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, anticipó que “innovar en esta materia, a nuestro juicio, es deseable, pero hay que hacerlo bien. El apremio y el apuro pueden contribuir a que no resulte bien”.