Acusación contra Piñera: la DC lo estudiará y PPD cita a comisión política para analizarlo

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana, emitió una declaración pública en la que dio un giro a su posición de los últimos días en la materia, señalando que se encuentran abiertos a “estudiar” los fundamentos de un juicio político contra el Mandatario.



Hace algunos días había sido el propio jefe de bancada de la falange, Daniel Verdessi, quien había señalado que no había interés en “judicializar” el conflicto con La Moneda por el requerimiento presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar el proyecto de tercer retiro de fondos de pensiones.



No obstante, este jueves confirmaron que “la Democracia Cristiana actuará con la mayor unidad posible ante una eventual acusación constitucional. La bancada conformará un equipo jurídico y político para estudiar seriamente los fundamentos que existen para avanzar en la eventual acusación constitucional” contra el Presidente.



Respecto al proceso en el Tribunal Constitucional, los parlamentarios manifestaron que “ante las tardías e insuficientes ayudas diseñadas por el Gobierno, emplazamos a Sebastián Piñera a no profundizar la crisis institucional, a reconocer las facultades que tiene el Congreso y que se pronunció por abrumadora mayoría en favor del tercer retiro de los fondos de pensiones“, y agregaron que para ello debe “respetar la alternativa que tienen las personas de resolver esta crisis con el uso de sus ahorros previsionales y retirar el inoportuno requerimiento ante el Tribunal Constitucional para evitar el tercer retiro”.



Asimismo, señalaron que al igual que otros partidos de la oposición, la DC concurrirá al Tribunal Constitucional a “defender el derecho las familias a través de un equipo jurídico del más alto nivel, conformado por sus principales constitucionalistas, cuyo trabajo será defender la legitimidad de estos retiros y lograr el rechazo del requerimiento en el TC”.



En la misma línea, los diputados de la bancada DC emplazaron al Mandatario y lo llamaron a corregir “su inacción y porfía para entregar ayudas universales y efectivas para las familias“, así como también manifestaron su respaldo a la propuesta dada ayer por la presidenta del Senado, Yasna Provoste, y la candidata presidencial de la colectividad, Ximena Rincón, en orden a “aprobar una reforma tributaria urgente para dar respuesta inmediata a las necesidades de las chilenas y chilenos. Creemos que esa iniciativa es acorde y necesaria para enfrentar las urgencias que estamos viviendo hoy”.

COMITÉ POLÍTICO DEL PPD

El timonel del PPD y candidato presidencial de la colectividad, Heraldo Muñoz, tomó con cautela la posibilidad de que parlamentarios de su partido patrocinen la eventual acusación constitucional contra Piñera, luego de que el Gobierno confirmara que presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para frenar el avance del proyecto de tercer retiro de fondos previsionales.



Ante ello, el excanciller afirmó en conversación con Radio Universo, que un eventual libelo acusatorio contra el Mandatario es un “instrumento excepcional” y manifestó que este jueves se sincerará la posición del PPD ante la opción de una nueva acusación contra Piñera. por ello, afirmó que hoy citará tanto a la mesa directiva y a la comisión política “para definir nuestra postura respecto a este tema”.



“Una acusación constitucional se tiene que tomar con mucha cautela, y se debe discutir hoy mismo con la mesa”, expresó Muñoz, agregando que lo que está confirmado, es que el partido irá “al TC con nuestros abogados, y presentaremos un escrito argumentando que la decisión inminente de aprobar el tercer retiro es constitucional. Vamos a ir a alegar al TC para impedir que se apruebe este rechazo al tercer retiro”.



No obstante ello, el precandidato declinó dar una postura personal frente al eventual juicio político contra el Jefe de Estado, señalando que en estos momentos se encuentra “escuchando a lo que dicen nuestras bases y de hecho, ayer en buena parte del día me dediqué a conversar con dirigentes regionales, y parlamentarios”.



“La verdad es que este momento es bastante fluido, donde escuchar a la gente es importante. Hay un gran malestar que quedó plasmado con el cacerolazo importante que hubo el día martes. Yo me inclinaré por lo que sea necesario en el momento adecuado, si es que hay mérito, pero primero habrá que ir al TC”, señaló, agregando que el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, “lo que hace es cerrar la puerta que va quedando a mucha gente, y a esa angustia puede seguir la desesperación y la rabia, como la de los cacerolazos”.



Asimismo, el líder del PPD sostuvo que el Gobierno cae en una fuerte incongruencia al llevar el proyecto de reforma a la instancia constitucional, dado que no ha tenido comportamiento similar con otros proyectos en la materia.



“Creo que el Presidente cometió una serie de errores con ir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro. No lo hizo por el primer retiro, pero ahora alegará la inconstitucionalidad cuando se requería el mayor apoyo y calma, y se ha hecho todo lo contrario en este momento tan complicado en donde se percibe angustia y desesperación”, sentenció.