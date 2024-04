Yáñez afirma que descartó un acuerdo de salida: “No puedo pactar nada, si tengo un jefe”

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, expresó este viernes que “Mientras todavía haya trámites en curso, debemos ser pacientes“. Sus palabras llegaron luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara inadmisible su recurso de amparo preventivo contra el Ministerio Público este jueves.

En ese marco, se van agotando las opciones del jefe policial para evitar su formalización, programada para el 7 de mayo en el Séptimo Juzgado de Garantía.

En esa audiencia, también enfrentarán cargos su predecesor, Mario Rozas, y el exsubdirector Diego Olate, por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, cometido entre octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, periodo en el cual Yáñez ejercía como director nacional de Orden y Seguridad.

El martes pasado, el Tribunal Constitucional frustró otro intento de Yáñez al rechazar su solicitud de suspensión de la audiencia, aunque aún está pendiente la resolución del fondo del requerimiento por inaplicabilidad, que también cuestiona la actuación de la Fiscalía. Rozas ha seguido el mismo camino, también sin éxito.

Estas decisiones del TC y de la Corte de Santiago dejan al general director en una posición delicada. A fines de marzo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, había planteado que los funcionarios del Gobierno que sean formalizados por algún delito deberían renunciar para evitar que la investigación afecte a las instituciones públicas. Según La Moneda, esto no es un juicio anticipado, sino una precaución para el buen funcionamiento de los organismos estatales.

De acuerdo con una versión de prensa, la renuncia de Yáñez podría ocurrir inmediatamente después del desfile por el “Día del Carabinero”, este sábado 27 de abril, fecha supuestamente acordada por La Moneda.

Consultado al respecto por la prensa, Yáñez afirmó: “No puedo pactar nada, tengo un jefe“, recogió Radio Cooperativa. Además, subrayó que los funcionarios de alto nivel tienen la confianza del Presidente de la República.

Respecto a su discurso por el “Día del Carabinero”, el general anticipó que será “emotivo y reflejará años de gestión“. En cuanto a las expectativas, señaló: “Creo que son normales“.

El debate político sobre el futuro de Yáñez ha estado vigente desde que se anunció su formalización en enero pasado, intensificándose esta semana después del rechazo a su requerimiento ante el TC. Desde Apruebo Dignidad, coalición de izquierda que incluye al Frente Amplio y al Partido Comunista, han pedido su renuncia, lo cual ha generado desconfianza en la oposición.

La jefa de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, comentó: “Esto no tiene precedentes“. Y agregó: “Ahora los generales directores de Carabineros van a depender de los fiscales del Ministerio Público o de las tesis políticas del Gobierno de turno. Realmente impresentable“.

En cuanto a la posición del Gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), declaró que no harán comentarios sobre supuestas negociaciones entre Yáñez y el Ejecutivo. Sobre la salida del general director, evitó fijar una fecha exacta: “No quiero hablar de fechas. El 7 de mayo es la formalización, pero esto no se trata si es el día antes, el día mismo o el día siguiente. No es lo relevante un día más o un día menos. No es lo que determina la definición“, afirmó.