Agricultura: Comprometen fondo para afectados por derrumbe de canal Las Mercedes

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, anunció este viernes la obtención de un Fondo de Emergencia de $2.500 millones para los agricultores damnificados por el derrumbe del canal Las Mercedes que interrumpió el agua para el riego de 16 mil hectáreas, en las comunas de Curacaví y María Pinto.



El accidente perjudicó a 1.108 agricultores de la zona que permanecieron más de 25 días sin agua, además de detallar que el bono de emergencia llegará a todos los agricultores y ganaderos afectados que catastrará el Ministerio.



“Vinimos anunciar un fondo de $2.500 millones que se va a distribuir entre la agricultura familiar campesina, los agricultores más pequeños, los que más han sufrido. Ya habíamos destinado $400 millones a través de Indap, son $2.900 millones”, señaló el ministro Walker, agregando que “hemos hablado con el BancoEstado para poder ayudar a refinanciar los créditos de mucha gente que lo ha pasado muy mal. Además, Indap hará un esfuerzo de reestructurar los créditos de la gente que este año en María Pinto y Curacaví no van a poder cosechar”.



En la misma línea, el secretario de Estado informó que Colbún terminó con las reparaciones al interior del canal y que durante la tarde de hoy comenzará a circular nuevamente el agua tras 25 días de trabajos. “Esperamos que eso pueda ir aumentando porque sin agua no hay agricultura y sin agricultora no hay alimentos”, agregó el Ministro Walker.



Por su parte, el director Nacional de Indap, Carlos Recondo, explicó que ante esta emergencia “es evidente que la pequeña agricultura requiere más certezas para acceder al agua y esa certeza la da el haber regularizado sus derechos de aprovechamiento. Ese es un proceso que es largo, complejo y que los pequeños agricultores solos es muy difícil que lo consigan. Por lo tanto, este convenio que hemos alargado con la Dirección General del Agua y el Ministerio de Obras Pública, que son muchísimos más recursos, que son $1.000 millones por dos años, es decir, $2.000 millones en total van a permitir que muchos pequeños agricultores pueda regularizar sus derechos de aprovechamiento y puedan acceder a los recursos para avanzar en los proyectos de riego”.



Para el alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros, “este bono es una gran noticia, estamos en una situación muy compleja con más de 20 días sin agua por este derrumbe que abastece el canal las mercedes. Hoy la empresa que está a cargo de las obras dijo que se repone el agua, lo que es una buena noticia, sin embargo, ya se ha ocasionado un daño irreparable (…) Sabemos que se generó una crisis tremenda, ya se perdieron casi todos los cultivos. En ese sentido, la ayuda del BancoEstado es fundamental para poder ayudar a nuestros agricultores dado que están complicados para poder pagar y necesitan capital para seguir alimentando a Chile y a nuestra región”.



Asimismo, la alcaldesa de María Pinto, Jéssica Mualim, valoró este aporte y señaló que “este bono trae esperanza para poder iniciar un recomienzo. Nuestros agricultores perdieron el año, hay muchas aristas en esta catástrofe y la más graves serán la cesantía. Hoy no es sólo un problema productivo, ahora es tremendamente social (…) Pero estando unidos y teniendo este criterio del mundo rural y con autoridades comprometidas podemos salir adelante. Vamos a dar esta pelea, vamos a lograr la indemnización y perjuicio por quien ha provocado esta situación”.