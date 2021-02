Alcalde de Renca presentará acciones ante el Tricel tras fallo

El alcalde de Renca, Claudio Castro, anunció acciones ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) luego que este organismo fallara en su contra impidiéndole ir a la reelección.



“Con el fallo que conocimos esta madrugada, el PRI logra su objetivo de imponerle a Renca un alcalde designado sin elección. Esto es inaceptable”, enfatizó Castro en un punto de prensa.



La decisión del tribunal beneficia directamente al candidato del PRI y Chile Vamos a la alcaldía de Renca, César Monsalve, ya que sería el único que competiría en las elecciones de abril próximo.



“Tengo la tranquilidad de haber presentado mi renuncia por las vías y en los plazos que el propio Servel estableció, no puede haber error cuando se cumplen las normas”, comentó el jefe comunal, según publicó La Tercera.



Y agregó que “eso ha sido ratificado por el Servel que si bien inicialmente rechazó mi inscripción como candidato, luego revirtió mi decisión y eso fue ratificado por el tribunal electoral regional por un fallo unánime de 3 a 0, que ordenó reponer mi candidatura”.



En ese contexto, añadió que “se produce a partir de la acción mañosa de un partido político de Chile Vamos, el PRI, que ha buscado por todos los medios eliminar la competencia electoral en nuestra comuna para imponer por secretaría a su candidato como el próximo alcalde de Renca.



“Esto último lo consigue gracias al fallo dividido del Tricel de 3 a 1, en el cual se revoca la interpretación que ya había hecho el Servel y tribunal electoral regional respecto de la validez de mi candidatura”, señaló.



Además comentó, sobre el fallo que “tengo la mayor consideración por los jueces que componen el tribunal. Acá existe una duda legítima por los cambios en las reglas del juego que fueron incorporadas por el Parlamento meses después de las renuncias a los partidos políticos”.



“De ocho jueces que han tomado posición en este proceso, cinco lo hicieron a favor de mi candidatura. El fallo que conocimos hoy se pronuncia estrictamente respecto de si el 26 de octubre de 2019 yo tenía o no la calidad de independiente”, indicó.



Ante lo cual anunció que “junto a mi abogado, Gabriel Osorio, vamos a presentar al mismo tribunal una solicitud de modificación del artículo 13 de la ley del Tricel incorporando un hecho que no estuvo presente en la deliberación de los jueces, que con este fallo es el tribunal el que elige al próximo alcalde de Renca y no los ciudadanos y ciudadanas”.