Barricadas, cacerolazos y ataque a una comisaría en Ñuñoa en protesta por el anuncio del Gobierno de acudir al TC

Carabineros informó que durante la noche de este martes hubo al menos seis detenidos, luego de que se registraran cacerolazos y barricadas en varios sectores de Santiago, en donde distintos grupos de personas manifestaron su enojo y rechazo contra el Gobierno, que oficializó el recurso presentado al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Tras el anuncio del Ejecutivo comenzaron los cacerolazos, que fueron convocados por redes sociales, en varios puntos de la Región Metropolitana y del país.



Pasadas las 20 horas los manifestantes no solo prendieron barricadas, sino que también atacaron con objetos contundentes y fuegos artificiales a la 33° Comisaría de la comuna, ubicada en Guillermo Mann y Maratón.



Según detalló el mayor Franco Argento, se trató de un grupo de 50 personas que con el paso de los minutos habría alcanzado un total de 80, quien en primera instancia se reunieron en Guillermo Mann con Francisco Meneses.



“Avanzando un poco el rato, esos tipos comenzaron a acercarse al cuartel de la 33° Comisaría de Ñuñoa, los cuales también lanzaron objetos contundentes hacia el cuartel policial, en este caso ubicado en Guillermo Mann con Maratón”, relató.



Debido a los acontecimientos, el uniformado detalló que se logró la detención de una persona “de sexo masculino, adulta, la cual se dio cuenta al fiscal de turno, quien dispuso que pasara a primer control de detención, ya que tiene reincidencia en este mismo tipo de delito”.



“Identificamos otros focos que fueron en las calles Avenida Grecia con Salvador y Avenida Grecia con Los Tres Antonios. Se mantenían una agrupación de aproximadamente 30 personas en cada una de esas inmediaciones”, añadió.



Asimismo, junto con confirmar que no hubo funcionarios ni civiles lesionados, Argento comentó que también hubo otras aprehensiones, ya que “por lo menos en el sector oriente, específicamente en el sector de la 43° Comisaría de Peñalolén, se mantienen cinco personas detenidas, las cuales estaban realizando desórdenes públicos y también por la infracción al artículo 318”.



Finalmente, al ser consultado sobre si el origen de las manifestaciones tenía relación con el anuncio del Ejecutivo para frenar el retiro del 10%, el uniformado no descartó nada, aunque tampoco confirmó que haya tenido que ver con un conflicto político.



“La verdad es que aquello lo desconozco, no tengo mayor información. Fueron hechos relativamente espontáneos, por parte de información que tenemos nosotros y hubo que reaccionar sin haber tenido mucha información previa de esto”, cerró.