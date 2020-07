Comisión política de la UDI se reúne de urgencia para analizar votos “díscolos”

La timonel del partido, Jacqueline van Rysselberghe, no descartó que los cinco parlamentarios sean pasados al Tribunal Supremo. “Hemos citado a una comisión política de urgencia para esta noche y ahí vamos a evaluar los caminos a seguir porque creemos que este tipo de situaciones no puede pasar inadvertida, no puede no pasar nada”, remarcó.