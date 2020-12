Conductores de coches victorias de Viña del Mar protestaron frente al municipio

Los jinetes de victorias de Viña del Mar llevan nueve meses sin salir a la calle para ejercer su principal fuente laboral, ya que por disposiciones sanitarias esta actividad no estaría permitida. Es por eso que este lunes, las 15 carrozas y 40 personas se reunieron en una protesta para exigir a las autoridades una mesa de trabajo que les ayude económicamente en esta situación que les ha traído la pandemia.



“Hemos tenido solo ayuda de ‘Los huasos corren por Chile’ y de privados, esas son las dos ayudas que hemos tenido y nada más. El municipio jamás se ha preocupado de la situación económica en la que estamos nosotros, en qué estamos realizando para sobrevivir, nada de nada. Entonces, estamos molestos, porque somos parte de Viña, somos historia de Viña del Mar, es una tradición que sigue”, dijo Marcelo Larrondo, vocero de la asociación de victorias Viña del Mar.



La manifestación de la Ciudad Jardín fue pacífica. Según relató Larrondo, se pararon al frente del municipio y pidieron hablar con alguna autoridad. Les atendió el concejal Víctor Andaur, quien les dijo que iba a llevar el tema a comisión del municipio. “Le manifestamos que nosotros queremos respuestas concretas, que ya no queremos que se alargue esto ni que nos mientan”, remarcó el vocero.



El tema que más les preocupa es que, para muchos esta es su primera fuente de ingresos y estos meses han tenido que recurrir a vender cosas o hacer fletes para poder vivir y alimentar a sus caballos. Así, desde el gremio acusan que, a pesar de ser un oficio tradicional de la ciudad costera, no han recibido apoyo.



“Estamos colapsados con el tema porque no nos dan soluciones, no hay una mesa de trabajo con la autoridad. Se van a acabar nuestros recursos y ya no tenemos de donde sacar plata para alimentar nuestros caballos”, aseguró Larrondo.